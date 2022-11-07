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    Крымский мост

    Хуснуллин показал, как везут новый пролет Крымского моста

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    Первый готовый пролет автодорожной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта, направили к месту монтажа. Об этом 7 ноября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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    «Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле. На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов», — сообщил он в своем телеграм-канале.

    Ранее вице-премьер говорил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре. В порядок также начнут приводить ту часть моста, которая на данный момент имеет ограниченную пропускную способность.

    Напомним, 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролёта автомобильной части моста. В связи с происшествием была создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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