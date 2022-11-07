Хуснуллин показал, как везут новый пролет Крымского моста

Первый готовый пролет автодорожной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта, направили к месту монтажа. Об этом 7 ноября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле. На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов», — сообщил он в своем телеграм-канале.
Ранее вице-премьер говорил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре. В порядок также начнут приводить ту часть моста, которая на данный момент имеет ограниченную пропускную способность.