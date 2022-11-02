Восстановление разрушенной части Крымского моста завершат в декабре

Разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре нынешнего года. Об этом 2 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, в порядок также начнут приводить ту часть моста, которая на данный момент имеет ограниченную пропускную способность.

В середине октября стало известно, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» назначена единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. В распоряжении правительства РФ говорилось, что они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.