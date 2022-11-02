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    Восстановление разрушенной части Крымского моста завершат в декабре

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    Разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре нынешнего года. Об этом 2 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Совете Федерации, передает ТАСС.

    По его словам, в порядок также начнут приводить ту часть моста, которая на данный момент имеет ограниченную пропускную способность.

    В середине октября стало известно, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» назначена единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. В распоряжении правительства РФ говорилось, что они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.

    Напомним, 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролёта автомобильной части моста. В связи с происшествием была создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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