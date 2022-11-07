«Фонтанка» за неделю до открытия побывала в обновленном Доме книги. Найдите десять отличий

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В помещениях Дома книги на Невском проспекте, 28, завершается ремонт. Обновленный книжный магазин откроется для посетителей 12 ноября. Его обещают сделать более «петербургским» и вывести в прибыль к февралю 2023 года.

Большая часть интерьеров в Доме Зингера уже смонтирована. И можно уже делать сравнения с тем, что было до ремонта. Вы видите различия?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А так интерьеры выглядели до ремонта.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 7 ноября, основные ремонтные работы уже сделаны. Внутри осталось навести порядок, распаковать мебель, расставить книги.



В субботу магазин откроется в новом формате. На входе посетителей встретит стенд с книгами петербургских авторов и издательств. Гости смогут расположиться с книгами в зонах для чтения, столики и стулья в основном будут установлены на втором этаже у окон с видами на набережную канала Грибоедова. Также заработает кофейня, где можно будет угоститься кофе и другими напитками.

«Надо сказать, что Дом книги никогда не являлся моим любимым книжным местом, — признался журналистам Пиотровский. — Я предпочитал всегда другие книжные магазины, потому что мне именно там нравилось и нравится проводить много времени, долго ходить, рассматривать, листать, выпить чашку кофе. У меня всегда была мечта, чтобы Дом книги стал именно таким пространством. В какой-то момент Дом книги стал, знаете, немножко не для петербуржцев. Я очень люблю туристов, мы все им очень благодарны, это важная часть жизни, но петербургский Дом книги, несмотря на то что он в самом центре города, на Невском проспекте, нужно оставить в первую очередь для петербуржцев».



Вице-губернатор также напомнил, что магазин является коммерческим предприятием, учредитель которого — город. В ближайшее время торговая точка должна стать безубыточной. Ожидается, что это произойдет уже к февралю.

Ранее сообщалось, что на обновление Дома книги планировалось потратить 200 миллионов рублей. На месте прежнего книжного магазина, закрывшегося в марте 2022 года, откроется новый, который будет принадлежать Смольному.

Как отметил Пиотровский, город, как учредитель фирмы, не потратил на сегодня никаких дополнительных средств, но в следующем году планирует выдать магазину субсидию в размере 150 млн рублей.



Подробнее об этом читайте в тексте «Фонтанки», который выйдет в ближайшее время.

