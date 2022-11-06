Организатор работы сгоревшего в Костроме «Полигона» заключена под стражу

По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноябоя. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.



В данный момент подозреваемый по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности задержан и признал свою вину. Предположительно, ему 23 года. Молодой человек недавно получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение. Его мать заявила журналистам, что не верит в произошедшее.



Помимо предполагаемого виновника пожара, была задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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