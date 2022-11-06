    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    762мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.1eur60.61

    Организатор работы сгоревшего в Костроме «Полигона» заключена под стражу

    2356
    4 комментария

    Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области / telegram

    Свердловский районный суд Костромы избрал меру пресечения организатору работы клуба «Полигон». В результате пожара накануне там погибли 13 человек.

    Следствие настаивало на заключении под стражу директора ООО «Империя». В качестве основной причины называлась общественная опасность произошедшего — ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Как сообщает 6 ноября объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области, подозреваемая возражала и просила суд ограничиться домашним арестом.

    СК РФ

    В результате суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемая заключена под стражу, сообщает Следственный комитет. В объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Костромской области уточнили, что директор ООО «Империя» арестована на два месяца — до 4 января 2023 года.

    По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноябоя. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.

    В данный момент подозреваемый по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности задержан и признал свою вину. Предположительно, ему 23 года. Молодой человек недавно получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение. Его мать заявила журналистам, что не верит в произошедшее.

    Помимо предполагаемого виновника пожара, была задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close