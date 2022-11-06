Организатор работы сгоревшего в Костроме «Полигона» заключена под стражу

Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области / telegram
Свердловский районный суд Костромы избрал меру пресечения организатору работы клуба «Полигон». В результате пожара накануне там погибли 13 человек.
Следствие настаивало на заключении под стражу директора ООО «Империя». В качестве основной причины называлась общественная опасность произошедшего — ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщает 6 ноября объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области, подозреваемая возражала и просила суд ограничиться домашним арестом.
СК РФ
В результате суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемая заключена под стражу, сообщает Следственный комитет. В объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Костромской области уточнили, что директор ООО «Империя» арестована на два месяца — до 4 января 2023 года.