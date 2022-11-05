    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-в

    767мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.1eur60.61

    Мать и друг уральца, подозреваемого в поджоге клуба в Костроме: «Он не мог такого сделать»

    5214
    5 комментариев
    Фото: 76.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Мать 23-летнего уроженца города Асбеста Свердловской области Станислава И., предположительно задержанного после пожара в костромском клубе «Полигон» и подозреваемого в выстреле из ракетницы в потолок клуба, рассказала, как он оказался в Костроме. По словам матери, Станислав недавно вернулся со спецоперации на Украине с ранением.

    «Нет, он не мог такого сделать. В Костроме у него часть, больше ничего по этому поводу сказать не могу, ничего не знаю», — заявила она 76.RU и отметила, что накануне перед трагедией в клубе сын ей не звонил.

    Друзья Станислава, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», говорят о нём неохотно, отмечая, что уже длительное время не поддерживали с ним связь.

    — Мы с ним из одного города. Я сейчас живу в Москве. Как переехал, с ним после не общался. Мало что хорошего могу рассказать. Как друг в своё время он был хорошим, но я рад, что дороги наши разошлись. Если начистоту, то скорее, всего много плохого про него наговорю, — заявил один из них.

    — Вы удивлены, что его поступок оказался причиной трагедии в Костроме? — спросила «Фонтанка».

    — Скорее огорчён, что есть жертвы. Мог ли он такое сделать [во время драки воспользоваться пиротехникой]? Да, мог.

    Другой, наоборот, отзывался о Станиславе в положительном ключе:

    — Обычный человек, насколько помню, всегда был нормальным парнем. Я шокирован, честно говоря. Думаю, это было точно не на трезвую голову. Он бы не сделал такого специально.

    В результате пожара в клубе погибли 13 человек. Сейчас предполагаемый виновник пожара задержан, он признал вину.

    Кроме него, задержана директора ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание небезопасных услуг.

    Фото: 76.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close