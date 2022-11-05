Мать и друг уральца, подозреваемого в поджоге клуба в Костроме: «Он не мог такого сделать»

Мать 23-летнего уроженца города Асбеста Свердловской области Станислава И., предположительно задержанного после пожара в костромском клубе «Полигон» и подозреваемого в выстреле из ракетницы в потолок клуба, рассказала, как он оказался в Костроме. По словам матери, Станислав недавно вернулся со спецоперации на Украине с ранением.
«Нет, он не мог такого сделать. В Костроме у него часть, больше ничего по этому поводу сказать не могу, ничего не знаю», — заявила она 76.RU и отметила, что накануне перед трагедией в клубе сын ей не звонил.
Друзья Станислава, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», говорят о нём неохотно, отмечая, что уже длительное время не поддерживали с ним связь.
— Мы с ним из одного города. Я сейчас живу в Москве. Как переехал, с ним после не общался. Мало что хорошего могу рассказать. Как друг в своё время он был хорошим, но я рад, что дороги наши разошлись. Если начистоту, то скорее, всего много плохого про него наговорю, — заявил один из них.
— Вы удивлены, что его поступок оказался причиной трагедии в Костроме? — спросила «Фонтанка».
— Скорее огорчён, что есть жертвы. Мог ли он такое сделать [во время драки воспользоваться пиротехникой]? Да, мог.
Другой, наоборот, отзывался о Станиславе в положительном ключе:
— Обычный человек, насколько помню, всегда был нормальным парнем. Я шокирован, честно говоря. Думаю, это было точно не на трезвую голову. Он бы не сделал такого специально.
В результате пожара в клубе погибли 13 человек. Сейчас предполагаемый виновник пожара задержан, он признал вину.
Кроме него, задержана директора ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание небезопасных услуг.