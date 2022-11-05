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    Задержанный после пожара в клубе «Полигон» признал вину

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    Мужчина, выстреливший из ракетницы в костромском клубе «Полигон», признал вину. Об этом 5 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По информации собеседника агентства, поводом для выстрела стал конфликт. После в заведении начался пожар, который унес жизни 15 человек.

    Возгорание в ночном клубе «Полигон» за минуты переросло в полноценный пожар. На улицу были эвакуированы 250 человек, но 15 посетителей спастись не смогли. Известно, что здание принадлежит заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе. Проверки там не проводились с 2019 года.

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