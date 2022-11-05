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    В МЧС объяснили, почему 3 года не проверяли клуб «Полигон» в Костроме

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    Клуб «Полигон»
    Клуб «Полигон»Фото: Полигон | Ночной клуб | Ресторан | Кострома
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    Проверки в сгоревшем 5 ноября костромском клубе «Полигон» прекратились в 2019 году. В МЧС России объяснили, почему не уделяли внимания безопасности заведения в течение трех лет.

    Как объяснили в ведомстве, проверки не проводились, так как собственником клуба является индивидуальный предприниматель, то есть представитель малого бизнеса, а арендатор здания — ООО «Полигон» — прекратил свою деятельность на объекте в 2019 году.

    «Надзорные каникулы» у малого бизнеса в России длились с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, затем из-за пандемии правительство снова освободило предпринимателей от проверок.

    Клуб «Полигон» в Костроме вспыхнул в третьем часу ночи 5 ноября. По версии следствия, возгорание началось из-за конфликта, в ходе которого посетитель применил ракетницу. Подозреваемого уже задержали. В результате пожара погибли 15 человек. Зданием владеет местный депутат фракции «Единая Россия».

    Клуб «Полигон»
    Клуб «Полигон»Фото: Полигон | Ночной клуб | Ресторан | Кострома

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