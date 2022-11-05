В Костроме задержан предполагаемый виновник пожара, в котором погибли 15 человек

Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом 5 ноября сообщает УМВД по Костромской области.



«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент с ним общаются представители следствия.

Пожар в кафе «Полигон» начался в третьем часу утра 5 ноября. По предварительной информации, сначала произошла массовая драка. Один из участников произвел выстрел из ракетницы или сигнального пистолета, что, возможно, и стало причиной возгорания.