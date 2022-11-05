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    В Костроме задержан предполагаемый виновник пожара, в котором погибли 15 человек

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    Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом 5 ноября сообщает УМВД по Костромской области.

    «Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме», — говорится в сообщении ведомства.

    В данный момент с ним общаются представители следствия.

    Пожар в кафе «Полигон» начался в третьем часу утра 5 ноября. По предварительной информации, сначала произошла массовая драка. Один из участников произвел выстрел из ракетницы или сигнального пистолета, что, возможно, и стало причиной возгорания.

    В результате пожар охватил 3 500 квадратных метров. Погибли 15 человек.

    Известно, что заведение принадлежит заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе Ихтияру Мирзоеву.

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