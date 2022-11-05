Пожар в Костроме мог возникнуть из-за ракетницы. Число погибших выросло до 15 человек

Трагический пожар, возникший в кафе «Полигон», в ночь на 5 ноября унес жизни 15 человек. Тела погибших обнаруживают во время разбора завалов. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Число жертв достигло 15 человек», — цитирует агентство слова собеседника в штабе на месте ЧП.
Агентство также сообщает, что причиной пожара могло стать неправомерное применение пиротехники. Сейчас это расценивают как «избыточную самооборону в бытовом конфликте».
«Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар», — передает «Интерфакс».
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о произошедшем. По факту возгорания и гибели людей возбуждены уголовные дела.
Автор: ЧП Кострома | Новости | Происшествия
Второе касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено прокуратурой Костромской области, передает ТАСС.
Автор: ЧП Кострома | Новости | Происшествия
Напомним, что возгорание в кафе «Полигон» в Костроме началось в третьем часу утра. Пожару предшествовала массовая драка. Огонь охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Кровля здания обрушена полностью.