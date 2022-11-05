После массовой драки в кафе Костромы начался пожар. Погибли 13 человек

Трагедией закончились ночные посиделки в кафе «Полигон» в Костроме. В результате пожара, по последним данным, погибли 13 человек.
Как сообщает ГУ МЧС по Костромской области, информация о пожаре на улице Никитской в Костроме поступила в 02:37. На место происшествия выехали сотрудники ведомства. Сразу началась эвакуация людей. Всего из опасной зоны увели 250 человек. Для их обогрева на место происшествия были направлены автобусы.
Из-за сильного дыма из подъезда ближайшего дома были эвакуированы 15 человек.
По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 3 500 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось около 04:23, однако ликвидировать пожар полностью не удалось до сих пор.
Как сообщает ТАСС, в здании полностью обрушилась кровля — площадь обрушения составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Страшному пожару якобы предшествовала массовая драка, сообщает MSK1 со ссылкой на телеграм-каналы. Отмечается, что причиной возгорания могла стать запущенная ракета из ракетницы. ТАСС, в свою очередь, со ссылкой на источники отмечает, что массовая драка не имела отношение к пожару. В ней пострадали несколько человек.
По факту происшествия проверку уже начала региональная прокуратура. Костромское управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели людей.