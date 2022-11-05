«Полигон» депутата. Что известно о пожаре в Костроме, в котором погибли 15 человек

В ночь на 5 ноября в костромском клубе «Полигон» произошел страшный пожар, напомнивший россиянам о трагедии в пермской «Хромой лошади». На момент написания публикации известно о 15 жертвах.
МЧС России
Клуб начал гореть в третьем часу ночи. 250 человек были выведены на улицу. Причем, как отмечают очевидцы и местные СМИ, эвакуация проводилась в панике, некоторые из выходов оказались закрыты. По версии прокуратуры, пожар начался с конфликта посетителей. Один из мужчин якобы выстрелил в оппонента из ракетницы. Сейчас подозреваемого ищут, с места происшествия он скрылся. По словам гостей клуба, интерьер помещения вспыхнул за считанные секунды. Гореть начало с потолка, на котором после выстрела заискрили светодиодные лампы.
Выжившие в соцсетях благодарят местного жителя по имени Андрей Кузьмин. Костромич якобы выбил одну из дверей запасного выхода и смог вывести людей.
«Кузьмин Андрей знал, где находится запасной выход, повел нас, выбил не с первого раза дверь, и мы вышли первые, уже наглотавшись дыма. Что потом... плохо осознавали, это кошмар. Люди, берегите себя», — написала в местном паблике одна из посетительниц «Полигона».
Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что владельцем «Полигона» является заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе Ихтияр Мирзоев. Депутат уже заявил журналистам, что поможет семьям погибших.
Следственный комитет России
«Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этой трагедии. Я дал указания своим сотрудникам оказывать всё необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — сообщил Ихтияр Мирзоев изданию РБК.
Региональное управление СК уже возбудило два уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 76.ru пишет, что последние проверки в клубе Ростехнадзор и МЧС проводили в 2019 году, никаких нарушений выявлено не было.