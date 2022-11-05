«Полигон» депутата. Что известно о пожаре в Костроме, в котором погибли 15 человек

В ночь на 5 ноября в костромском клубе «Полигон» произошел страшный пожар, напомнивший россиянам о трагедии в пермской «Хромой лошади». На момент написания публикации известно о 15 жертвах.

Клуб начал гореть в третьем часу ночи. 250 человек были выведены на улицу. Причем, как отмечают очевидцы и местные СМИ, эвакуация проводилась в панике, некоторые из выходов оказались закрыты. По версии прокуратуры, пожар начался с конфликта посетителей. Один из мужчин якобы выстрелил в оппонента из ракетницы. Сейчас подозреваемого ищут, с места происшествия он скрылся. По словам гостей клуба, интерьер помещения вспыхнул за считанные секунды. Гореть начало с потолка, на котором после выстрела заискрили светодиодные лампы.

Выжившие в соцсетях благодарят местного жителя по имени Андрей Кузьмин. Костромич якобы выбил одну из дверей запасного выхода и смог вывести людей.

«Кузьмин Андрей знал, где находится запасной выход, повел нас, выбил не с первого раза дверь, и мы вышли первые, уже наглотавшись дыма. Что потом... плохо осознавали, это кошмар. Люди, берегите себя», — написала в местном паблике одна из посетительниц «Полигона».



Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что владельцем «Полигона» является заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе Ихтияр Мирзоев. Депутат уже заявил журналистам, что поможет семьям погибших.

