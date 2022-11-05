В Костроме, помимо стрелка из ракетницы, задержали директора сгоревшего клуба. Погибших стало меньше

Директора ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон», задержали в Костроме. Об этом сообщает региональное управление СК 5 ноября. Женщине вменяют оказание небезопасных услуг.
Причинение смерти по неосторожности инкриминируют 23-летнему молодому человеку, выстрелившему из ракетницы в потолок клуба во время конфликта. По одной из версий, после этого выстрела в «Полигоне» начался пожар. Фигурант уже признал вину.
Тем временем в костромском МЧС уточнили количество жертв. По официальным данным, погибших не 15, как сообщалось ранее, а 13. 7 ноября в регионе объявлен траурным днем.