Из севастопольского дельфинария, откуда в море выбросили питомцев, изъяли морских котиков

Из дельфинария Flipper в Севастополе, откуда в море выпустили четырех дельфинов, изъяли семь северных морских котиков. Об этом 3 ноября заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

В специально оборудованных машинах котиков перевозят в Коктебельский дельфинарий. Им обещают содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом уровне – это было условием их передачи.

Специалисты решили, что котики в опасности, после «вопиющего случая с дельфинами». По словам Развожаева, их продолжат искать завтра.