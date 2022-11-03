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    Из севастопольского дельфинария, откуда в море выбросили питомцев, изъяли морских котиков

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    Из дельфинария Flipper в Севастополе, откуда в море выпустили четырех дельфинов, изъяли семь северных морских котиков. Об этом 3 ноября заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

    Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

    В специально оборудованных машинах котиков перевозят в Коктебельский дельфинарий. Им обещают содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом уровне – это было условием их передачи.

    Специалисты решили, что котики в опасности, после «вопиющего случая с дельфинами». По словам Развожаева, их продолжат искать завтра.

    Против директора дельфинария Владимира Калниболотского возбудили дело о жестоком обращении с животными. Он выпустил в море четырех дельфинов, объяснив это тем, что им «было печально в неволе», а еще их было нечем кормить. Губернатор региона, ссылаясь на специалистов, рассказал, что дельфины прожили в неволе больше десяти лет и погибнут в новых условиях.

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