Директор дельфинария Flipper рассказал, почему решил отпустить дельфинов в море

Директор дельфинария Flipper Владимир Калниболотский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, рассказал, почему решил выпустить дельфинов в море. Комментарий мужчины 3 ноября опубликовало издание РБК.

По словам предпринимателя, он видел, что животным «печально в неволе». Кроме того, у него не хватало средств на их содержание, несмотря на то, что он продал всё своё имущество.



«И когда я почувствовал то же, что чувствует нормальный мужик, когда не может содержать женщину, животных я выпустил домой, в море», — рассказал он.

