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    Директор дельфинария Flipper рассказал, почему решил отпустить дельфинов в море

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    Директор дельфинария Flipper Владимир Калниболотский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, рассказал, почему решил выпустить дельфинов в море. Комментарий мужчины 3 ноября опубликовало издание РБК.

    По словам предпринимателя, он видел, что животным «печально в неволе». Кроме того, у него не хватало средств на их содержание, несмотря на то, что он продал всё своё имущество.

    «И когда я почувствовал то же, что чувствует нормальный мужик, когда не может содержать женщину, животных я выпустил домой, в море», — рассказал он.

    На вопрос о том, каково его отношение к тому, что случившимся заинтересовались прокуратура и полиция, он ответил: «Да мне до ж… весь этот шум».

    «Фонтанка» писала, что в отношении директора дельфинария Flipper и ООО «Биологическая станция» было возбуждено уголовное дело по первой части 245-й статьи УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

    Накануне стало известно, что в Севастополе дельфинов из дельфинария бросили в открытое море. Видеозаписи, на которых они запечатлены, распространились в социальных сетях. Губернатор региона, ссылаясь на специалистов, рассказал, что они прожили в неволе больше десяти лет и погибнут в новых условиях.

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