Против директора дельфинария Flipper в Севастополе возбудили уголовное дело из-за отпущенных дельфинов

В отношении директора дельфинария Flipper и ООО «Биологическая станция» возбуждено уголовное дело по первой части 245-й статьи УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Об этом 3 ноября сообщает ForPost, ссылаясь на ГУ МВД России по Севастополю.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о дельфинах, которых, как установлено, накануне отпустил в открытое море индивидуальный предприниматель. Он утверждал, что дельфины принадлежат ему с 2012 года.
Сегодня с утра в акватории вёлся поиск дельфинов. Утром 3 ноября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что два из четырёх дельфинов прибились к берегу и были спасены.
Накануне «Фонтанка» писала, что в Севастополе дельфинов из дельфинария бросили в открытое море. Видеозаписи, на которых они запечатлены, распространились в социальных сетях. Губернатор региона, ссылаясь на специалистов, сообщал, что они прожили в неволе больше десяти лет и погибнут в новых условиях. Предварительно, четырёх афалин выкинули в море, потому что дельфинарий перестал приносить доход, и их стало нечем кормить.