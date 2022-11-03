Против директора дельфинария Flipper в Севастополе возбудили уголовное дело из-за отпущенных дельфинов

В отношении директора дельфинария Flipper и ООО «Биологическая станция» возбуждено уголовное дело по первой части 245-й статьи УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Об этом 3 ноября сообщает ForPost, ссылаясь на ГУ МВД России по Севастополю.



Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о дельфинах, которых, как установлено, накануне отпустил в открытое море индивидуальный предприниматель. Он утверждал, что дельфины принадлежат ему с 2012 года.

