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    Два выброшенных дельфина, которые могли погибнуть в Чёрном море, сами приплыли к людям и долго кричали

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    Двух дельфинов из четырёх, выброшенных в море в Севастополе, спасли. Они сами прибились к берегу. Об этом 3 ноября сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

    «Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные — это облегчит поиск среди их морских собратьев», — рассказала чиновница в своём телеграм-канале.

    Светлана Радионова

    Как пишет ForPost, сегодня утром местные жители заметили, что дельфины у берега ведут себя странно, и подняли тревогу. Животные какое-то время громко кричали у берега, потом их стало уносить в море, один казался больным. Руководивший выгрузкой животных мужчина заявил, что это его дельфины и он «будет делать с ними что хочет». Свой поступок он объяснил тем, что устал их кормить.

    Утром 3 ноября начались поиски других двух животных. Канал «Крым Оперативный» публикует видео.

    Глава Росприроднадзора также прояснила причины этой «дикой ситуации».

    «Предположительно, произошёл спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску», — написала Радионова.

    По предварительным данным, четырех афалин выкинули в море, потому что дельфинарий перестал приносить доход и их стало нечем кормить. Сообщалось, что один из дельфинов ранен.

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