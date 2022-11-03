Два выброшенных дельфина, которые могли погибнуть в Чёрном море, сами приплыли к людям и долго кричали

Двух дельфинов из четырёх, выброшенных в море в Севастополе, спасли. Они сами прибились к берегу. Об этом 3 ноября сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



«Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные — это облегчит поиск среди их морских собратьев», — рассказала чиновница в своём телеграм-канале.

