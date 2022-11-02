В Севастополе питомцев дельфинария выкинули в море. Их пытаются спасти

В Севастополе дельфинов из дельфинария бросили в открытое море. Историей уже занимаются полиция и прокуратура, заявил 2 ноября губернатор региона Михаил Развожаев.



«Действуем по закону. Отрабатывает полиция и Севприроднадзор на месте. Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти», – написал он в своем телеграм-канале.

Видео с дельфинами распространяется в соцсетях. Видно, как их тащат неразговорчивые мужчины, а за кадром делают предположение, что одно из млекопитающих – беременная самка.