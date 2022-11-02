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    В Севастополе питомцев дельфинария выкинули в море. Их пытаются спасти

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    В Севастополе дельфинов из дельфинария бросили в открытое море. Историей уже занимаются полиция и прокуратура, заявил 2 ноября губернатор региона Михаил Развожаев.

    «Действуем по закону. Отрабатывает полиция и Севприроднадзор на месте. Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти», – написал он в своем телеграм-канале.

    Видео с дельфинами распространяется в соцсетях. Видно, как их тащат неразговорчивые мужчины, а за кадром делают предположение, что одно из млекопитающих – беременная самка.

    Автор: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП

    В местных пабликах во «ВКонтакте» пишут, что директор дельфинария взял в аренду четырех афалин из Коктебеля, но доход точки стал падать. Когда дельфинов стало «нечем кормить», он якобы решил от них избавиться, и один из питомцев оказался ранен.

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    radon02 Ноя 2022 в 23:21
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