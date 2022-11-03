Прокуратура Севастополя проводит проверку после выпуска дельфинов в открытое море

Прокуратура проверяет информацию о дельфинах, которых, как сообщалось, выпустили в море в Севастополе. Об этом 3 ноября сообщает прокуратура города .

Предварительно известно, что двух самцов и двух самок взяли в аренду у ООО «Биологическая станция». По словам директора, они принадлежат ему с 2012 года.

«При участии сотрудников Севприроднадзора, а также специалиста в области обращения с морскими млекопитающими осуществляется поиск дельфинов в акватории. Судно со специалистами вышло в море сегодня, 3 ноября, около 07:30», — добавили в ведомстве.

Впоследствии действиям мужчины будет дана оценка с точки зрения наличия в них состава преступления по 245-й статье УК РФ («Жестокое обращение с животными») и 8.35 статье КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных»).

Об операции по спасению дельфинов, начавшейся сегодня утром, в своём Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что пока специалистам удалось заметить только одного дельфина, при этом непонятно наверняка, то ли это животное, которое ищут.



Накануне «Фонтанка» писала, что в Севастополе дельфинов из дельфинария бросили в открытое море. Видеозаписи, на которых они запечатлены, распространились в социальных сетях. Губернатор региона, ссылаясь на специалистов, сообщал, что они прожили в неволе больше десяти лет и погибнут в новых условиях. Предварительно, четырёх афалин выкинули в море, потому что дельфинарий перестал приносить доход и их стало нечем кормить. Утром 3 ноября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что два из четырёх дельфинов прибились к берегу и были спасены.

