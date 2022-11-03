Прокуратура Севастополя проводит проверку после выпуска дельфинов в открытое море

Прокуратура проверяет информацию о дельфинах, которых, как сообщалось, выпустили в море в Севастополе. Об этом 3 ноября сообщает прокуратура города.
Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Установлено, что включенные в Красную книгу РФ животные были отпущены индивидуальным предпринимателем, директором дельфинария Flipper и ООО «Биологическая станция».
Предварительно известно, что двух самцов и двух самок взяли в аренду у ООО «Биологическая станция». По словам директора, они принадлежат ему с 2012 года.
«При участии сотрудников Севприроднадзора, а также специалиста в области обращения с морскими млекопитающими осуществляется поиск дельфинов в акватории. Судно со специалистами вышло в море сегодня, 3 ноября, около 07:30», — добавили в ведомстве.
Впоследствии действиям мужчины будет дана оценка с точки зрения наличия в них состава преступления по 245-й статье УК РФ («Жестокое обращение с животными») и 8.35 статье КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных»).
Природоохранная прокуратура раньше уже проверяла, насколько законно работает дельфинарий. Тогда не удалось обнаружить нужных сопроводительных документов на корм для животных.
Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Об операции по спасению дельфинов, начавшейся сегодня утром, в своём Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что пока специалистам удалось заметить только одного дельфина, при этом непонятно наверняка, то ли это животное, которое ищут.
Накануне «Фонтанка» писала, что в Севастополе дельфинов из дельфинария бросили в открытое море. Видеозаписи, на которых они запечатлены, распространились в социальных сетях. Губернатор региона, ссылаясь на специалистов, сообщал, что они прожили в неволе больше десяти лет и погибнут в новых условиях. Предварительно, четырёх афалин выкинули в море, потому что дельфинарий перестал приносить доход и их стало нечем кормить. Утром 3 ноября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что два из четырёх дельфинов прибились к берегу и были спасены.