Банкротство заставило вспомнить церковные миллионы

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Деньги на восстановление петербургского храма перекочевали из одного фонда в другой. Оба возглавлял один и тот же депутат Госдумы.

В последних числах октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил формирование списка кредиторов Фонда восстановления храма иконы Божией Матери «Милующей» Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви. Фонд задолжал около 20 млн руб., в том числе 15 млн предназначались на восстановление этого храма. Деньги «затерялись», после того как фонд покинул нынешний первый заместитель председателя комитета по контролю Государственной думы РФ депутат от фракции «Единая Россия» Михаил Романов. Больше половины суммы «затерялась» на банковском счете фонда «Северная столица» под его же руководством.



Храм иконы Божией Матери «Милующей» построен в конце 19-го века, расположен на Большом проспекте Васильевского острова. Находится под охраной КГИОП как объект культурного наследия федерального значения. Фонд восстановления храма иконы Божией Матери «Милующей» зарегистрирован в Петербурге в январе 2014 года. Основной вид деятельности: «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». В декабре прошлого года в отношении фонда зарегистрировано заявление о банкротстве, в июне 2022 года петербургский арбитраж ввел процедуру наблюдения. С января 2014-го по январь 2018 года председателем правления фонда был Михаил Романов.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Договор о пожертвовании 15 млн руб на ремонтно-реставрационные работы в храме фонд подписал в августе 2015 года с петербургским ООО «Стройэнергоинвест». В разделе «Благополучатель» договора стоит подпись возглавлявшего тогда фонд Михаила Романова. На эти деньги фонд должен был демонтировать все пристройки здания храма, появившиеся в советское время и искажавшие его первоначальный облик. Работа довольно масштабная, учитывая, что в советское время храм оказался на территории воинской части, а внутри него находилась тренировочная база подводников, там даже построили специальный бассейн.



Фонд благополучно получил все 15 млн, и, наверное, они бы навсегда забылись, не случись неприятности у «Стройэнергоинвеста». В сентябре 2017 года арбитраж инициировал его банкротство, по результатам которого этим летом компания ликвидирована. Конкурсный управляющий, далекий от вопросов религии, но обязанный искать деньги для кредиторов, заинтересовался, насколько благополучно восстановился исторический облик церкви, на что «Стройэнергоинвест» потратил 15 млн.



Вразумительного ответа от фонда восстановления храма добиться не удалось, зато пришло письмо КГИОП, в котором коротко и ясно сказано: проектную документацию по данным видам работ не получали, разрешение на проведение работ не выдавали. Обращение конкурсного управляющего в суд привело к полному фиаско фонда будущего депутата Госдумы.



«Благополучатель не предоставлял истцу ни квартальные отчеты о достигнутых результатах, ни итоговый отчет… Материалами дела подтверждается исполнение истцом своих обязательств по договору в полном объеме и, наоборот, отсутствие доказательств выполнения ответчиком пунктов… договора…» — написано в мотивировочной части судебного решения, в соответствии с которым фонд должен выплатить «Стройэнергоинвесту» все 15 пожертвованных миллионов, плюс штраф и госпошлину.

Суд вынес решение в августе 2020-го, фонд безуспешно пытался отменить его до июня 2021-го, решение вступило в законную силу, хотя исполнено не было. В прошлом октябре у «Стройэнергоинвеста» появился правопреемник — индивидуальный предприниматель Антон Дмитриев, который в декабре инициировал банкротство фонда. В нём-то конкурсный управляющий поинтересовался у Сбербанка расходованием денег, выделенных на восстановление храма. И получил ответ:



5 500 000 руб. в декабре 2015 года были сняты наличными «на хозрасходы»;

850 000 руб. в феврале 2016 года были перечислены «под отчёт» новому главе фонда Владиславу Иванову; 8 622 190 руб. в период с января по август 2016 года были перечислены беспроцентными займами в фонд «Северная столица».



По данным СПАРК, Фонд содействия развитию науки, образования, культуры и реализации социальных программ «Северная столица» с марта 2009-го по октябрь 2016 года возглавлял Михаил Романов. В октябре 2020-го фонд ликвидирован, за несколько лет до того «Фонтанка» обращала внимание на отсутствие у «Северной столицы» обязательной для фондов отчетности об использовании денег, полученных из городского бюджета. Кстати, «Северная столица» тоже участвовала в восстановлении этой церкви. Более того, в июне 2015 года публиковались сведения об источниках финансирования восстановления храма — это было Министерство культуры РФ. Про 15 млн руб. на демонтаж оборудования для обучения подводников тогда сообщалось: «Кто будет оплачивать эти работы, пока не решено».



Нынешний председатель правления Фонда восстановления храма иконы Божией Матери «Милующей» и бывший президент ликвидированного фонда «Северная столица», ныне депутат муниципального образования «Купчино» от «Единой России» Владислав Иванов сказал автору данной статьи, что все деньги «Стройэнергоинвеста» потрачены по назначению — на демонтаж построенных там конструкций и на подготовку проектно-сметной документации, суть претензий Антона Дмитриева ему непонятна, а про банкротство возглавляемого им фонда он узнал от журналиста (банкротное дело, напомним, инициировано почти год назад).

Депутат Романов сказал автору текста, что возглавлял Фонд восстановления храма иконы Божией Матери «Милующей» до сентября 2016 года, а потому не в курсе судебных споров, начавшихся гораздо позже.

«Я не могу объяснить, почему фонд не предоставил суду отчеты — надо спросить действующего председателя, — сказал Михаил Романов, — но там много спонсоров было», — добавил он, когда автор текста напомнил, что загадочное путешествие 15 миллионов происходило до сентября 2016-го…



Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»

