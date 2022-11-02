«За сентябрь получил 28 тысяч». Жена добровольца из Петербурга пожаловалась Путину на задержку выплат солдатам

Жительница Петербурга рассказала, что её супруг не получает положенных добровольцам выплат за участие в военных действиях. Свою жалобу она отправила в Управление президента по работе с обращениями граждан 24 октября, но ответа по существу так и не получила.



«С конца августа в составе дивизиона он был направлен на территорию проведения СВО, где по настоящее время участвует в освобождении наших земель. <...> За сентябрь муж получил начисления в размере 28 100 рублей. Больше за сентябрь и октябрь поступлений не производилось», — пишет петербурженка в обращении, копия которого есть в распоряжении редакции.

