«За сентябрь получил 28 тысяч». Жена добровольца из Петербурга пожаловалась Путину на задержку выплат солдатам

Жительница Петербурга рассказала, что её супруг не получает положенных добровольцам выплат за участие в военных действиях. Свою жалобу она отправила в Управление президента по работе с обращениями граждан 24 октября, но ответа по существу так и не получила.
«С конца августа в составе дивизиона он был направлен на территорию проведения СВО, где по настоящее время участвует в освобождении наших земель. <...> За сентябрь муж получил начисления в размере 28 100 рублей. Больше за сентябрь и октябрь поступлений не производилось», — пишет петербурженка в обращении, копия которого есть в распоряжении редакции.
В этот же день жене добровольца ответили, что документ перенаправили в Минобороны. Из последнего никакой информации собеседница «Фонтанки» не получила. Как она утверждает, с задержкой выплат столкнулся не только её супруг: аналогичные суммы получил весь дивизион.
По информации «Фонтанки», речь идет об одном из именных батальонов, набор в которые в Петербурге начался в конце июля. В августе они получили названия «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Заключить контракт могли только жители Петербурга, успешно прошедшие отбор, на срок от шести месяцев. Добровольцам обещали единовременную «губернаторскую» выплату в размере 300 тысяч рублей.
Как объяснила жена военнослужащего, эти деньги её муж получил — но только спустя время и после обращения в администрацию президента.