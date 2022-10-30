Поцелуй удачи. «Зенит» вырвал у «Краснодара» победу на последних минутах

Фото: Степан Ноздрев/ТАСС Поделиться Поделиться





После голевого пиршества в предыдущем матче в этот раз в игре против «Краснодара» болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать первого гола. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как петербуржцы били-били, а попали только с пенальти.

Перед матчем с «Зенитом» «Краснодар» занимал пятое место. На счету южан семь побед, три ничьи и четыре поражения. Особенно ужасной выдалась осень. В последних девяти матчах краснодарцы проиграли четыре раза и две встречи завершили вничью. Лучший бомбардир команды — Эдуард Сперцян, забивший 9 голов. Он пятый бомбардир РПЛ и третий игрок лиги по системе «гол+пас» (14 очков). Больше только у Малкома из «Зенита» (15) и Квинси Промеса из «Спартака» (16).



У «Зенита» дела идут гораздо лучше. Петербургский клуб по-прежнему лидирует в чемпионате. В последним пяти матчах на его счету четыре победы и одна ничья. В последней игре сине-бело-голубые разгромили «Сочи» со счетом 7:0.

«Зенит» на матч с «Краснодаром» вышел без своего капитана Деяна Ловрена. Зато появился в стартовом составе Нуралы Алип, который впервые удостоился такой чести в чемпионате России. Также остался вне заявки Матео Кассьерра.

«Кассьерра продолжает восстанавливаться, хотя и работал в общей группе, у Ловрена небольшие мышечные проблемы, поэтому оба остались дома», — объяснил перед игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак.



Полностью стартовый состав петербургского клуба выглядил так: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос (капитан команды), Родригао, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев.

Перед стартом игры «Краснодар» на своей арене устроил впечатляющее световое шоу.



Матч Премьер / Telegram

Первый опасный момент «Зенит» создал на девятой минуте не без помощи соперника. Неудачный пас защитника «Краснодара» перехватил Малком, и он же пробил из-за пределов штрафной. Получилось мощно, но выше перекладины. Вскоре Малком вновь отметился похожим ударом, который также не попал в цель. Пришлось даже извиниться перед партнерами.



На 30-й минуте у «Краснодара» могла получиться неплохая контратака три в одного, но все испортил неточный пас уроженца Кингисеппа Алексея Ионова.

Под конец первого тайма дважды отметился хорошими ударами Клаудиньо. В обоих случаях мяч шел в ворота, но спас «Краснодар» от гола вратарь Матвей Сафонов.



Уже в добавленное время желтую карточку получил Алип за то, что жестко врезался прямой ногой в форварда краснодарцев Джона Кордоба. Судя по крикам колумбийца, боль была чудовищная. Арбитр наградил Алипа за это желтой карточкой, а Сергей Семак в перерыве поменял казахстанского защитника на Дмитрия Чистяков.



Во втором тайме «Зенит» продолжил обстреливать ворота соперника. Два самых опасных момента после перерыва создали Сергеев и Малком. На 64 минуте Сергеев вывалился на ворота после дальней передачи со своей половины поля, неплохо обработал мяч и совсем немного не попал в дальний угол. На 73-й партнеры после серии пасов вывели Малкома на ударную позицию прямо перед воротами, но мяч опять немного разминулся со штангой.

На 75-й минуте Семак выпустил Мостового и Мантуана вместо Клаудиньо и Сергеева. Фактически «Зенит» остался после этого без нападающих. Все шло к нулевой ничьей, когда на 86 минуте Далер Кузяев в штрафной попал в руку защитнику «Краснодара» Кристиану Рамиресу и судья Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев. Малком перед тем, как Кузяев подошел к точке, что-то прошептал ему на ухо и поцеловал на удачу в щеку. Далер пробил точно и принес своей команде 11-ю победу в 14 матчах чемпионата.



Следующий матч «Зенит» проведет в Санкт-Петербурге 5 ноября против «Ахмата».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

