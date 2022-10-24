«Зенит» вновь устроил разгром. Смотрите все семь голов в ворота «Сочи»

Перед игрой «Зенит» устроил чествование своей женской команде, которая впервые стала чемпионом России. Девушки, не привыкшие к такому вниманию, немного стеснялись, но фотографировались и раздавали автографы от всей души.

Затем весь женский «Зенит» в полном составе вышел на поле в золотых футболках вместе с чемпионским кубком.

Болельщики устроили им овацию. А ведь совсем скоро девушкам предстоит самим сыграть на «Газпром Арене» в финале Кубка России против ЦСКА.

Сергей Семак выпустил в стартовом составе Михаила Кержакова, Дугласа Сантоса, Родригао, Деяна Ловрена, Вячеслава Караваева, Вильмара Барриоса, Вендела, Далера Кузяева, Клаудиньо, Малкома и Ивана Сергеева. Отметим, что для вратаря Михаила Кержакова этот матч стал сотым в составе сине-бело-голубых.

Первая же атака «Зенита» завершилась голом. На второй минуте забил Иван Сергеев. Судьи долго смотрели повтор эпизода, но все-таки засчитали взятие ворот.

На 11-й минуте бразильцы «Зенита» организовали контратаку. Вендел отдал пас в штрафной на Малкома. Тот сначала попал во вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, но со второй попытки сумел забить, сделав счет 2:0.

На 19-й минуте Артём Мещанинов сфолил на Малкоме, который выбегал один на один с Джанаевым. Главный судья Евгений Кукуляк сразу показал игроку «Сочи» красную карточку, оставив южан в меньшинстве.



На этом с интригой окончательно можно было поставить точку. Дальше уже началась игра ради красоты и статистики.



На 25-й минуте Сергеев забил свой второй гол, в пустые ворота после поперечной передачи Кузяева между ног Джанаева.

