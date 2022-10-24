«Зенит» вновь устроил разгром. Смотрите все семь голов в ворота «Сочи»

Перед игрой «Зенит» устроил чествование своей женской команде, которая впервые стала чемпионом России. Девушки, не привыкшие к такому вниманию, немного стеснялись, но фотографировались и раздавали автографы от всей души.
Затем весь женский «Зенит» в полном составе вышел на поле в золотых футболках вместе с чемпионским кубком.
Болельщики устроили им овацию. А ведь совсем скоро девушкам предстоит самим сыграть на «Газпром Арене» в финале Кубка России против ЦСКА.
Сергей Семак выпустил в стартовом составе Михаила Кержакова, Дугласа Сантоса, Родригао, Деяна Ловрена, Вячеслава Караваева, Вильмара Барриоса, Вендела, Далера Кузяева, Клаудиньо, Малкома и Ивана Сергеева. Отметим, что для вратаря Михаила Кержакова этот матч стал сотым в составе сине-бело-голубых.
Первая же атака «Зенита» завершилась голом. На второй минуте забил Иван Сергеев. Судьи долго смотрели повтор эпизода, но все-таки засчитали взятие ворот.
На 11-й минуте бразильцы «Зенита» организовали контратаку. Вендел отдал пас в штрафной на Малкома. Тот сначала попал во вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, но со второй попытки сумел забить, сделав счет 2:0.
На 19-й минуте Артём Мещанинов сфолил на Малкоме, который выбегал один на один с Джанаевым. Главный судья Евгений Кукуляк сразу показал игроку «Сочи» красную карточку, оставив южан в меньшинстве.
На этом с интригой окончательно можно было поставить точку. Дальше уже началась игра ради красоты и статистики.
На 25-й минуте Сергеев забил свой второй гол, в пустые ворота после поперечной передачи Кузяева между ног Джанаева.
Четвертый гол-красавец организовал Вендел, пробив шикарным обводящим ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.
В этот момент владение мячом было 72 процента в пользу «Зенита».
Во втором тайме петербуржцы беспощадно продолжили разгром. На 52-й минуте Вилмар Барриос приблизился к штрафной с мячом и пушечным ударом пробил под перекладину. Джанаев коснулся мяча ладонью, но спасти не сумел.
На 73-й Артур Юсупов, находясь перед своими воротами, отдал неточный пас прямо на Малкома. Бразилец легко обыграл вратаря в этой ситуации и забил шестой гол.
Автором седьмого и последнего гола стал Мантуан. Кстати, читайте на «Фонтанке» его интервью!
Таким образом, «Зенит» после 14 туров чемпионата России продолжает идти без поражений (11 побед, 3 ничьих), а разгром «Сочи» стал шестым в сезоне после разгромов «Крыльев Советов» (3:0), «Локомотива» (5:0), «Урала» (4:0), «Оренбурга» (8:0) и «Пари НН» (3:0). Впереди — выездная игра против «Краснодара».
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»