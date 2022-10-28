Траты россиян на антидепрессанты выросли на 70%. Чаще всего их покупали в Москве и Петербурге

Траты россиян на антидепрессанты в январе-сентябре текущего года выросли на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Они составили 5 млрд руб. Об этом 28 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Всего за девять месяцев 2022-го россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего такие лекарства покупали жители Москвы, Петербурга, Московской области, Карелии и Ростовской области.
Импорт в Россию этих препаратов увеличился на 42% по сравнению с январем-сентябрем 2021-го. В целом рост поставок антидепрессантов на рынок страны составил 32%.
Кроме того, за девять месяцев 2022 года рост на 44% был замечен и в потреблении в сегменте успокоительных лекарств. С января по сентябрь россияне купили 108 млн упаковок таких лекарств и потратили 13,9 млрд руб. (на 56% больше, чем в прошлом году).
Среди субъектов РФ лидерами по продажам успокоительных стали Псковская область, Тверская область, Тамбовская область, Липецкая область и Смоленская область.