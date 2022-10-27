Welcome to hell. Жительница юга Петербурга попала в больницу после нападения сына

Петербурженка попала в больницу с серьезными травмами в состоянии шока. Она заявила, что ее избил сын — причем такое происходит не впервые.
Женщина вызвала полицию накануне в квартиру по проспекту Славы, стало известно «Фонтанке» 27 октября. Тем же вечером ее с травматическим шоком в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Пострадавшей 55 лет, у нее был поврежден глаз, перелом основания черепа и многочисленные травмы головы.
Ее 33-летнего сына уже задержали. По предварительным данным, он был пьян, пока избивал мать. Женщину поместили в шоковую операционную, а задержанного — в камеру.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину уже судили по «наркотической» статье и за то, что он напал на мать с лыжами. «Welcome to hell. Ненавижу», — значится в его статусе на странице в соцсети.