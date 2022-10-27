Welcome to hell. Жительница юга Петербурга попала в больницу после нападения сына

Петербурженка попала в больницу с серьезными травмами в состоянии шока. Она заявила, что ее избил сын — причем такое происходит не впервые.



Женщина вызвала полицию накануне в квартиру по проспекту Славы, стало известно «Фонтанке» 27 октября. Тем же вечером ее с травматическим шоком в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Пострадавшей 55 лет, у нее был поврежден глаз, перелом основания черепа и многочисленные травмы головы.

