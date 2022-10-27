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    «Неслись «Мерседес» с БМВ». Девушка со 130 штрафами устроила смертельное ДТП в центре Петербурга

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    47 комментариев
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    Смертельное ДТП произошло ночью 27 октября у станции метро «Технологический институт». Погиб молодой человек. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По предварительным данным, в 00:58 на Московском проспекте, 30, «Мерседес» сбил пешехода — 30-летний мужчина пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он скончался на месте. По данным «Фонтанки», он приехал из Самарской области.

    «Мерседесом» управляла 22-летняя девушка (2000 год рождения). У неё более 130 штрафов за нарушения ПДД, в том числе неоплаченных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, женщина находится в главном следственном управлении полиции. По информации «Фонтанки», она петербурженка, нигде официально не работает, Mercedes-Benz CLA 200 принадлежит ей, водительский стаж — с 2020 года.

    Очевидец из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» считает, что аварии предшествовали «гонки». «По Московскому неслись «Мерседес» с БМВ, а пешеход в это время переходил. «Мерседес» его сбил», — рассказывает очевидец.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_17278977" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 47

    _1327 Окт 2022 в 10:44
    Такое впечатление, что большинство читающих и пишущих не понимают, что читают и пишут.
    В статье указано:
    «У неё более 130 штрафов за нарушения ПДД, в том числе неоплаченных».
    Это значит, что у водителя может быть 128 оплаченных и два неоплаченных. А может быть и наоборот. Поэтому из текста статьи невозможно сделать вывод о соотношении оплаченных и неоплаченных штрафов. А если так, зачем необоснованно обвинять человека? Она в любом случае понесёт ответственность, предусмотренную законом, если находится в ГСУ на Лиговке, конечно же, если в её действиях есть состав 264 УК. А это далеко не на 100% так.
    +0−0
    27482170827 Окт 2022 в 10:37
    ну подумаешь не оплачены штрафы, ну какая мелочь ,это же не мешает езде , эх Рашка .Рашка,когда уже будут нормальные законы,четкий контроль за этими неадекватами ,а ее навсегда лишить прав
    +0−0
    мухомор27 Окт 2022 в 10:36
    Прикол в том, что ей скорее всего не будет. Если трезва, конечно. И не потому что судьи, следователи и т.д. будут купленными. Вовсе нет.
    Законодательство так заточено, что потерпевших вынуждают брать деньги у виновника и прекращать дело примирением сторон. Всё. Потеряли близкого человека, кормильца? - ну берите деньги. Если не возьмёте - не получите ничего, копейки с отсутствующей зарплаты. А виновник получит максимум что это 2 года колонии-поселения. В реальности только год и УДО. Или условное. Потерпевшая сторона не получит ни справедливости ни компенсации. А судье останется разве что судебный штраф вынести виновнику ибо больше ничего при примирении сторон он сделать не сможет.
    Стопка штрафов и уличные гонки приведшие к аварии у нас сами по себе уголовкой не являются. Дикие мы. Зато духовные.
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