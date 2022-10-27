«Неслись «Мерседес» с БМВ». Девушка со 130 штрафами устроила смертельное ДТП в центре Петербурга

Смертельное ДТП произошло ночью 27 октября у станции метро «Технологический институт». Погиб молодой человек. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
По предварительным данным, в 00:58 на Московском проспекте, 30, «Мерседес» сбил пешехода —
«Мерседесом» управляла 22-летняя девушка (2000 год рождения). У неё более 130 штрафов за нарушения ПДД, в том числе неоплаченных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, женщина находится в главном следственном управлении полиции. По информации «Фонтанки», она петербурженка, нигде официально не работает, Mercedes-Benz CLA 200 принадлежит ей, водительский стаж — с 2020 года.
Очевидец из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» считает, что аварии предшествовали «гонки». «По Московскому неслись «Мерседес» с БМВ, а пешеход в это время переходил. «Мерседес» его сбил», — рассказывает очевидец.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.