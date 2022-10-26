Тиктокер Даня Милохин сбежал от фигуристки Медведевой в «Ледниковом периоде». Его называли дегенератом и плевком в лицо обществу

Фото: кадр из передачи «Ледниковый период» Поделиться Поделиться





Знаменитый тиктокер Даня Милохин, побывавший пару лет назад даже на Петербургском экономическом форуме, внезапно покинул шоу «Ледниковый период» после второго выпуска. Призер Олимпиады Евгения Медведева осталась одна. Перед этим его обзывали дегенератом и говорили, что его участие в шоу — это диверсия.

«Ледниковый период» — одно из самых успешных российских телешоу, которое транслируется с 2007 года. Суть в том, что звёзды фигурного катания в паре со звездами кино, эстрады и телевидения соревнуются друг с другом в умении кататься. В прошлом году главным открытием шоу стала пара из тиктокера Дани Милохина и Евгении Медведевой. Их дуэт сразу набрал бешеную популярность. В топ-5 самых просматриваемых номеров «Ледникового периода» на «Ютубе» — четыре с участием Медведевой и Милохина. Однако решением судей они заняли лишь третье место.

Продюсер шоу Илья Авербух очень хотел заполучить Милохина в новый сезон. С трудом, но популярного тиктокера все-таки удалось уговорить вновь встать в пару к Медведевой. Они откатали два выпуска, после чего Милохин ушел, никого не предупредив.

«Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла — для чего и почему я это делаю. Я считаю, всё нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймёте. Всех люблю — люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — заявил в своих социальных сетях Милохин, одевшись в футболку с изображением перевернутого символа анархии.

Сначала многие списали заявление на пиар-ход, но в тот же день выяснилось, что Милохин уже занимается вейксерфингом в Дубае.

Илья Авербух сначала сдержанно реагировал на звонки журналистов («Милохин все уже сказал»), а потом не выдержал и приложил тиктокера.

«Для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда. Даня по-прежнему остаётся для меня очень талантливым человеком, но такой поступок, конечно, не может красить его как личность», — заявил Илья Авербух в интервью РБК.

Подобные высказывания Авербуха немного удивляют. Ведь Милохин изначально предупреждал, что может уйти.

Как говорил сам блогер в первом выпуске нового сезона, он вообще не хотел вновь принимать участие в «Ледниковом периоде», но Авербух его уговорил, пойдя на одно беспрецедентное условие: отпустить Даню в любой момент. Для понимания: участники шоу связаны строгими контрактами. В прошлом сезоне, например, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар продолжала кататься, даже будучи беременной.



«Я сказал им: даже не думайте меня звать», — признался Милохин.

«Мне предлагали разных партнеров, но все было не то. Я не могла себе представить, что катаюсь с кем-то другим. И тут поступило предложение: а давайте позовем Даню», — рассказывала Медведева.

«Я сказал, что если моя душа захочет уйти, вы меня не будете останавливать. Авербух сказал: "Надеюсь такого не будет, но окей"», — утверждал Милохин.

«Фонтанка» связалась с Авербухом, чтобы уточнить у него про договоренности с Милохиным, но продюсер «Ледникового периода» не захотел говорить на эту тему. Так или иначе, но душа Милохина захотела уйти спустя всего два выпуска шоу. Это совпало с неожиданным всплеском «хейта» по отношению к блогеру.

«На государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный. Мы видели это позорище. Даня Милохин не знает, что есть остров Сахалин (в шоу «Новые танцы» один из участников долго объяснял Милохину, что такое Сахалин и где он находится. — Ред.). И это не вызывает возмущения. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — говорил режиссер Никита Михалков.



Еще жестче выступила Анна Шафран, бывшая соведущая Владимира Соловьева.



«Сначала подумала, может, ошиблась? Опешила! Телеканал существует в безвоздушном пространстве?! Вся страна переживает за ребят, мужей, братьев, а Первый канал запускает такое, в чем участвует деградант Даня Милохин. Понятно, что он не сам по себе возник для продвижения соответствующей идеологии. Она противоречит той политике, которую провозгласило наше государство. Это, очевидно, диверсия? Мне кажется, это ближе к этому. Людей надо уважать, а вот такая реклама — плевок в лицо обществу», — заявила Шафран в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Все это удивительно, особенно с учетом того, что участие того же Милохина в петербургском ПМЭФе в прошлом году Шафран не смущало.

Сложно сказать, видел ли Милохин их заявления, но скорее всего отъезд был лишь вопросом времени. Все соратники Дани по тикток-дому «Дрим-Тим» после начала специальной военной операции уехали из России. Тут остается лишь посочувствовать Евгении Медведевой: на замену Милохину фигуристке прочат комментатора Дмитрия Губерниева.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

