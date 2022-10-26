У Радиополитехникума в Петербурге задержали подозреваемого в совращении чебоксарской школьницы

Уголовное дело о развратных действиях возбудили в Выборгском районе Петербурга после того, как к ним обратились коллеги из Чувашии.



Две недели назад из СК Чебоксар в Петербург пришли материалы о том, что к ним обратился отец 15-летней школьницы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Он, по предварительной информации, сообщил, что девочка с февраля по июль этого года переписывалась в сети «ВКонтакте» с неким «Иваном». Он неоднократно писал ей скабрезности и предлагал заняться сексом.

