В Металлострое, где тушат сильный пожар, начался транспортный коллапс

Обычно выезд из посёлка затруднён из-за пробки на Петрозаводском шоссе, а сегодня заторы охватили и улицы в самом посёлке. «Стоит всё во все стороны. И толпы автобусов тоже», — рассказывает читатель «Фонтанки».

«Не сворачивайте в «норку»! Там перекрыта дорога. Пожарные разворачивают», — предупреждают подписчики сообщества «Вечерний Металлострой» в сети «ВКонтакте», имея в виду проезд под мостом.

В целом загруженность дорог Петербурга сегодня выше обычного, она набрала 6 баллов по шкале «Яндекса» уже в начале девятого. Обычно в это время бывает 4–5 баллов.

Склад со стройматериалами в Северном проезде, 8 загорелся вчера около 20:45. В 21:34 ранг пожара повысили до № 3, в 00:39 локализовали, а отменили «тройку» только в 06:23. Информации о пострадавших нет. Столб дыма виден из соседних районов Петербурга.