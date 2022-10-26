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    В Металлострое, где тушат сильный пожар, начался транспортный коллапс

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    8 комментариев

    Сильный пожар в Металлострое спровоцировал транспортный коллапс утром 26 октября. Местные жители сообщают, что пожарные перекрыли проезд под мостом.

    Обычно выезд из посёлка затруднён из-за пробки на Петрозаводском шоссе, а сегодня заторы охватили и улицы в самом посёлке. «Стоит всё во все стороны. И толпы автобусов тоже», — рассказывает читатель «Фонтанки».

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    «Не сворачивайте в «норку»! Там перекрыта дорога. Пожарные разворачивают», — предупреждают подписчики сообщества «Вечерний Металлострой» в сети «ВКонтакте», имея в виду проезд под мостом.

    В целом загруженность дорог Петербурга сегодня выше обычного, она набрала 6 баллов по шкале «Яндекса» уже в начале девятого. Обычно в это время бывает 4–5 баллов.

    Склад со стройматериалами в Северном проезде, 8 загорелся вчера около 20:45. В 21:34 ранг пожара повысили до № 3, в 00:39 локализовали, а отменили «тройку» только в 06:23. Информации о пострадавших нет. Столб дыма виден из соседних районов Петербурга.

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    Комментарии 8

    ПАТИОТ26 Окт 2022 в 10:05
    г-н быдлов еще не прибыл на место происшествия дать указания
    +1−0
    Petr0f26 Окт 2022 в 10:04
    Так металлострой и есть одно большое предприятие, напополам с зоной
    +1−0
    hal900026 Окт 2022 в 08:49
    А почему нельзя в самом Металлострое сделать какое нибудь предприятие..все бы работали б там и небыло б никакого транспортного коллапса..нафига все предприятия концентрировать в крупных городах..??...необходимо раскидывать по регионам..в каждом городе по два три предприятия..нормально мне каЭтся...
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