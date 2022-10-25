Огонь в Металлострое не сдается. Пожарные не дают ему вырваться за пределы склада

Пожар в Колпинском районе Петербурга пытаются потушить уже более двух часов. Как рассказали в ГУ МЧС 25 октября, усилия пожарных сосредоточены на том, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня. Тушение осложняется высокой горючей нагрузкой. Что было на складе в Северном проезде, до сих пор не сообщается.
На данный момент площадь возгорания по прежнему составляет 6 тысяч квадратных метров. Ранг пожара повышен до третьего номера. МЧС задействовали коленчатые подъемники и автолестницы. В ликвидации участвуют 110 человек и 24 единицы техники.
МЧС России
К месту также выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара, а также пожарный поезд.