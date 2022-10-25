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    ТЕМА ДНЯ

    В Металлострое сильный пожар

    Огонь в Металлострое не сдается. Пожарные не дают ему вырваться за пределы склада

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    2 комментария
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    Пожар в Колпинском районе Петербурга пытаются потушить уже более двух часов. Как рассказали в ГУ МЧС 25 октября, усилия пожарных сосредоточены на том, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня. Тушение осложняется высокой горючей нагрузкой. Что было на складе в Северном проезде, до сих пор не сообщается.

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    На данный момент площадь возгорания по прежнему составляет 6 тысяч квадратных метров. Ранг пожара повышен до третьего номера. МЧС задействовали коленчатые подъемники и автолестницы. В ликвидации участвуют 110 человек и 24 единицы техники.

    МЧС России

    К месту также выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара, а также пожарный поезд.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    KJB25 Окт 2022 в 23:38
    Ну вот. А давеча говорили, что безопасный для эвакуации район...
    +0−0
    hal900025 Окт 2022 в 23:27
    так а че тушить..если краска горит ее не потушишь..пожарные покурят побухтят да поедут по домам..
    +0−0
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