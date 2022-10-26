Пожар в Металлострое тушили всю ночь, только утром снизили ранг до № 2

В Металлострое больше 10 часов тушат сильный пожар на складе стройматериалов. Сотрудники МЧС работали весь вечер и всю ночь и уже утром 26 октября снизили ранг пожара с «тройки» до «двойки». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Вызов в Северный проезд, 8 поступил вчера, 25 октября, в 20:48. В здании склада размером 100 на 240 метров (высота 12 метров) вспыхнули строительные материалы. В 21:15 ранг пожара повысили до
Ещё через шесть часов, в 06:23, был дан отказ от
«Продолжаются работы по проливке пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.
Очевидцы рассказывают, что пожар видно из соседних районов, из Рыбацкого вечером он выглядел как мощный столб чёрного дыма.
«Приехало около двух десятков единиц пожарной техники. И продолжают приезжать. Также подъезжают пожарные на личных автомобилях, надевают боëвку и бегут в сторону очага. Также дежурят скорая и Горгаз», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».