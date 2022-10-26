Пожар в Металлострое тушили всю ночь, только утром снизили ранг до № 2

В Металлострое больше 10 часов тушат сильный пожар на складе стройматериалов. Сотрудники МЧС работали весь вечер и всю ночь и уже утром 26 октября снизили ранг пожара с «тройки» до «двойки». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Вызов в Северный проезд, 8 поступил вчера, 25 октября, в 20:48. В здании склада размером 100 на 240 метров (высота 12 метров) вспыхнули строительные материалы. В 21:15 ранг пожара повысили до № 2 , в 21:34 — до № 3 . К 00:39 его локализовали, «Фонтанка» писала об этом .

Ещё через шесть часов, в 06:23, был дан отказ от № 3 , ранг понизили до № 2 . Работают 123 сотрудника МЧС и 27 единиц техники.



«Продолжаются работы по проливке пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.

