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    Пожар в Металлострое тушили всю ночь, только утром снизили ранг до № 2

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    В Металлострое больше 10 часов тушат сильный пожар на складе стройматериалов. Сотрудники МЧС работали весь вечер и всю ночь и уже утром 26 октября снизили ранг пожара с «тройки» до «двойки». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    Вызов в Северный проезд, 8 поступил вчера, 25 октября, в 20:48. В здании склада размером 100 на 240 метров (высота 12 метров) вспыхнули строительные материалы. В 21:15 ранг пожара повысили до № 2, в 21:34 — до № 3. К 00:39 его локализовали, «Фонтанка» писала об этом.

    Ещё через шесть часов, в 06:23, был дан отказ от № 3, ранг понизили до № 2. Работают 123 сотрудника МЧС и 27 единиц техники.

    «Продолжаются работы по проливке пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.

    Очевидцы рассказывают, что пожар видно из соседних районов, из Рыбацкого вечером он выглядел как мощный столб чёрного дыма.

    «Приехало около двух десятков единиц пожарной техники. И продолжают приезжать. Также подъезжают пожарные на личных автомобилях, надевают боëвку и бегут в сторону очага. Также дежурят скорая и Горгаз», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 1

    ПАТИОТ26 Окт 2022 в 10:01
    мобилизованных в металлострой на передовую отправляют ?
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