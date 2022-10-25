Минобрнауки хочет разрешить выпускникам специалитета поступать в магистратуру на бюджет. Но не всем

У российских выпускников специалитета может появиться возможность поступления в магистратуру на бюджет. Такой законопроект разрабатывает Минобрнауки, заявил 25 октября замдиректора департамента государственной политики в сфере высшего образования Алексей Левченко.
Он уточнил, что речь идет о родственных специальностях по приоритетным направлениям экономики, поступать нужно будет на конкурсной основе. Двухуровневую систему — бакалавриат и магистратура — предлагают сохранить «по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где это соответствует требованиям рынка труда».
В ведомстве полагают, что это поспособствует сотрудничеству с дружественными странами, культурному обмену, торговым отношениям и туризму, позволит иностранным студентам учиться в российских вузах. Кроме того, предполагается, что двухуровневая система «позволит популяризировать российские ценности на международной арене».
Левченко добавил, что министерство вместе с профессиональным сообществом разрабатывает новый макет федерального образовательного госстандарта.
«В том числе модели 4+2, модель 2+2+2, также освоение двух и более квалификаций, возможности индивидуальных траекторий обучающихся, кроме того, установление единого предметного ядра на уровне общепрофессиональных компетенций. Мы планируем, что макет будет представлен к концу года», — рассказал он (цитата по ТАСС).
Сейчас магистратура после специалитета считается вторым высшим образованием, поэтому поступить на бюджет выпускники не могут.