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    Минобрнауки хочет разрешить выпускникам специалитета поступать в магистратуру на бюджет. Но не всем

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    2 комментария

    У российских выпускников специалитета может появиться возможность поступления в магистратуру на бюджет. Такой законопроект разрабатывает Минобрнауки, заявил 25 октября замдиректора департамента государственной политики в сфере высшего образования Алексей Левченко.

    Он уточнил, что речь идет о родственных специальностях по приоритетным направлениям экономики, поступать нужно будет на конкурсной основе. Двухуровневую систему — бакалавриат и магистратура — предлагают сохранить «по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где это соответствует требованиям рынка труда».

    В ведомстве полагают, что это поспособствует сотрудничеству с дружественными странами, культурному обмену, торговым отношениям и туризму, позволит иностранным студентам учиться в российских вузах. Кроме того, предполагается, что двухуровневая система «позволит популяризировать российские ценности на международной арене».

    Левченко добавил, что министерство вместе с профессиональным сообществом разрабатывает новый макет федерального образовательного госстандарта.

    «В том числе модели 4+2, модель 2+2+2, также освоение двух и более квалификаций, возможности индивидуальных траекторий обучающихся, кроме того, установление единого предметного ядра на уровне общепрофессиональных компетенций. Мы планируем, что макет будет представлен к концу года», — рассказал он (цитата по ТАСС).

    Сейчас магистратура после специалитета считается вторым высшим образованием, поэтому поступить на бюджет выпускники не могут.

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    Комментарии 2

    hal900025 Окт 2022 в 16:01
    Бред конеЧно с этим всем ..бакалавриат сейчас =специалитету..программы курсов одни и те же название поменяли просто..как можно после специалитету получить второе высшее если программа и уровень подготовки равен бакалавриата..?!.)
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    Pupin25 Окт 2022 в 14:56
    Хорошее предложение, поддерживаю.
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