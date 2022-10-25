Минобрнауки хочет разрешить выпускникам специалитета поступать в магистратуру на бюджет. Но не всем

У российских выпускников специалитета может появиться возможность поступления в магистратуру на бюджет. Такой законопроект разрабатывает Минобрнауки, заявил 25 октября замдиректора департамента государственной политики в сфере высшего образования Алексей Левченко.



Он уточнил, что речь идет о родственных специальностях по приоритетным направлениям экономики, поступать нужно будет на конкурсной основе. Двухуровневую систему — бакалавриат и магистратура — предлагают сохранить «по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где это соответствует требованиям рынка труда».

