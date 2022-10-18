Прощай, рыбка, большая и маленькая. Старейший в Петербурге рыбоперерабатывающий завод оказался на грани банкротства

Крупнейший на Северо-Западе РФ рыбоперерабатывающий комбинат оказался на грани разорения. Сначала из-за пандемии, а теперь и последствий спецоперации РОК
По оценкам директора РОК-1 Александра Старобинского, наиболее вероятный вариант развития ситуации — пустить заводские мощности с молотка. Есть и еще один способ. Он сложнее, чем банкротство, и мог бы спасти завод, но требует решительных мер от властей. А их всё нет и нет.
Пассивы в наследство
Рыбообрабатывающий комбинат
Устойчивые позиции комбината в отрасли пошатнулись в 2018 году после смерти собственника и генерального директора — Михаила Сошника.
— Его вдова не хотела заниматься этим бизнесом: с 2000-х комбинат был донором для других бизнесов, поменьше. В итоге она забрала другие компании, а эту хотела просто бросить, я решил, что надо заняться этой историей и развивать производство, — рассказывает нынешний директор РОК-1 Александр Старобинский. В результате нескольких сделок именно он консолидировал контроль над комбинатом.
Вместе с активами предприятия Старобинский получил и пассивы — кредиты в банках на общую сумму
— За то время, что я был руководителем, я не смог погасить ничего. Просто вел операционную деятельность — пытался вывести компанию до того уровня, чтобы она смогла начать гасить долги, — говорит Александр.
По итогам 2021-го выручка компании составила 7,2 миллиарда рублей против
Без света, без зарплаты, без продукции
Первый удар по рыбоперерабатывающему комбинату нанесла пандемия, лишившая множества рабочих рук и спроса на продукцию. Следующий кризис последовал на фоне спецоперации, когда посыпались логистические цепочки, с треском стали рваться отношения с поставщиками, а ставки по кредитам полетели к потолку.
В конце апреля, говорит Старобинский, он объяснил руководству ПАО «Сбербанк» по Северо-Западу, что в мае предприятию предстоит погашение аккредитивных линий, а оборотных средств не хватает — есть риски их погасить не все. Директор предприятия предложил подумать, как можно оздоровить ситуацию.
В банке поначалу взялись оживить компанию и урегулировать ситуацию, чтобы полноценно возобновить ее деятельность.
— Наши и их люди работали четыре месяца, с мая по август, пытаясь найти решение. Рисовали бизнес-модели, всех всё устраивало. Говорили, что подразделение банка — «Сберкапитал» должно войти в капитал компании и реанимировать ее. Но в августе банк обратился в суд и потребовал взыскать задолженность по кредиту, а также подал заявление об обеспечении иска. Суд заявление удовлетворил — на все счета группы компаний и имущество наложили арест. Операционная деятельность компании была полностью парализована, — разводит руками Александр.
РОК-1 лишился возможности закупать сырье и выпускать продукцию, оплачивать счета за коммунальные услуги и электричество, возникли проблемы с зарплатой персонала.
— У нас в системе работало 1,5 тысячи человек. За последние две недели из-за того, что зарплату мы не выплачиваем, многие уволились. Если так дальше пойдет, высококлассные специалисты отрасли окажутся на улице, без средств к существованию, — вздыхает Старобинский.
Опыт есть, да не про вашу честь
Опыт спасения крупных компаний рыбоперерабатывающей отрасли у Сбербанка есть. В 2016 году материнскую компанию крупного рыбопереработчика «Балтийский берег» признали банкротом, вся продукция бренда стала выходить из-под мощностей ООО «ТД Балтийский берег», а сам торговый дом перешел во владение структуры Сбербанка, об этом писали «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/11/685072-baltiiskii-bereg-bankrotom. (На сегодняшний день отследить бенефициара ТД в открытых источниках невозможно — в информационной системе СБИС информация о владельцах ТД скрыта с 16 сентября 2022 года, нет сведений и в СПАРКе.)
Старобинский рассчитывал, что подобную схему можно применить и для оздоровления РОК-1 — войти в капитал, перекупить долги других банков, добавить немного ликвидности и поставить бизнес заново.
— Мы предлагали реструктуризацию на 8 лет с полным погашением кредита, только нам нужно было год-два первых подышать. Почему-то с нами они не захотели так сделать, и непонятно почему, — говорит Старобинский.
Наиболее вероятным Александр видит пессимистичный сценарий развития ситуации: РОК-1 ждет банкротство. Есть и оптимистичный вариант — поиск инвестора, вливание денег в капитал и перезапуск.
— Мы обращались и к государству, к профильным компаниям — пока такого инвестора нет. У рыбаков высокий доход, но они не хотят вкладываться в переработку и внутренний рынок — у нас нет вертикальной интеграции со сквозным ценообразованием и заряженностью на потребителя. Рыбаки совершенно свободно могут продать [улов] на мировом рынке по мировым ценам, доходность там намного выше, чем на внутреннем. Государство же бизнес не регулирует, — говорит Александр.
Вы продаете рыбов?
Сегодня в нише российской рыбопереработки насчитывается несколько десятков игроков с выручкой более миллиарда рублей. Крупнейшие игроки сами себя обеспечивают сырьем, и их главный актив — квоты на вылов рыбы.
Поставляют в РФ рыбную продукцию и два зарубежных комбината: литовский «Вичунай Груп», базирующийся в Калининграде, и белорусский «Санта Бремор», который находится в Бресте, его дочернее подразделение находится в Московской области. Что будет с Брестом, не очень понятно, потому что и «Санта Бремор» также завязан на импортные рынки и порты. Перспективы литовского бизнеса в России также можно назвать туманными. Без РОК-1, считает Александр Старобинский, всю потребность российского рынка в рыбной продукции не закрыть. Понятно, что население выживет без каких-то продуктов, но разнообразие существенно пострадает.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в Сбербанк, но там пояснить ситуацию и дальнейшие планы на ОАО «РОК-1» отказались.
Не ели вкусно, незачем и начинать
Рекомендованная Минздравом норма потребления составляет 22 кг рыбы (без головы) в год на человека, фактически же граждане потребляют едва ли 14 кило,
В «Рыбном Союзе» (некоммерческое объединение российских перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства) считают, что потеря одного из лидеров индустрии окажет существенное влияние на структуру рынка:
— Как минимум в случае банкротства РОК-1 из магазинов, вероятно, пропадут четыре бренда, в том числе торговая марка «Своя рыбка» — одна из самых популярных марок слабосоленого лосося и форели. РОК-1 — это системообразующее предприятие Санкт-Петербурга, и его закрытие также означает, что более
В нынешней экономической ситуации российским производителям особенно нужна помощь для сохранения и продолжения бизнеса, полагает Александр Панин. Спасти комбинат, считает он, возможно только за счет государства, например привлечь средства из федерального или регионального бюджета для поддержки национальных предприятий.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»