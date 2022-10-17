Погибших в теракте под Белгородом нижегородцев приравняют к участникам СВО. Их семьям помогут материально

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил приравнять нижегородцев, погибших на полигоне в Белгородской области, к участникам специальной военной операции. Об этом он сообщает 17 октября в своём Telegram-канале.
По словам Никитина, их семьи получат материальную помощь в размере 2 млн рублей из бюджета области. Сумма будет выплачена в равных долях на каждого родственника: супруге, родителям, а также детям, не достигшим 18-летия или совершеннолетним, если они очно учатся в вузах или имеют инвалидность.
Ранее губернатор региона сообщил, что среди погибших в результате теракта есть жители Нижегородской области, которые ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ.
В Белгородской области на военном полигоне во время занятий в субботу, 15 октября, произошел теракт. Убиты 11 человек, 15 получили ранения.