Погибших в теракте под Белгородом нижегородцев приравняют к участникам СВО. Их семьям помогут материально

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил приравнять нижегородцев, погибших на полигоне в Белгородской области, к участникам специальной военной операции. Об этом он сообщает 17 октября в своём Telegram-канале.



По словам Никитина, их семьи получат материальную помощь в размере 2 млн рублей из бюджета области. Сумма будет выплачена в равных долях на каждого родственника: супруге, родителям, а также детям, не достигшим 18-летия или совершеннолетним, если они очно учатся в вузах или имеют инвалидность.

