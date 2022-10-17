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    Мобилизация

    Беглов рассказал, как разбирались с ошибочно мобилизованными петербуржцами

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что на своей странице во «ВКонтакте» продолжает получать жалобы на частичную мобилизацию.

    Один мужчина был призван, хотя ему только недавно была сделана операция с установкой имплантата. Еще один, получивший повестку, — петербургский аспирант, который еще и высококвалифицированный IT-специалист в крупной компании. Также мобилизация коснулась горожанина, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний, еще он имеет бронь на работе.

    «По всем случаям провели работу. Разобрались. Мобилизованные с нарушением вернулись домой», — пишет 17 октября Беглов и просит сообщать ему о подобных спорных случаях во «ВКонтакте».

    Отметим, что, по данным на 13 октября, в Петербурге домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных.

    Рассказал губернатор и об оснащении добровольческих именных батальонов «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Им от города передали дополнительные комплекты экипировки, куда входят бронежилеты, берцы, спальные мешки, куртки, перчатки, средства личной гигиены, медикаменты, спецоборудование.

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