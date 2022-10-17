Беглов рассказал, как разбирались с ошибочно мобилизованными петербуржцами

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что на своей странице во «ВКонтакте» продолжает получать жалобы на частичную мобилизацию.
Один мужчина был призван, хотя ему только недавно была сделана операция с установкой имплантата. Еще один, получивший повестку, — петербургский аспирант, который еще и высококвалифицированный IT-специалист в крупной компании. Также мобилизация коснулась горожанина, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний, еще он имеет бронь на работе.
«По всем случаям провели работу. Разобрались. Мобилизованные с нарушением вернулись домой», — пишет 17 октября Беглов и просит сообщать ему о подобных спорных случаях во «ВКонтакте».
Отметим, что, по данным на 13 октября, в Петербурге домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных.
Рассказал губернатор и об оснащении добровольческих именных батальонов «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Им от города передали дополнительные комплекты экипировки, куда входят бронежилеты, берцы, спальные мешки, куртки, перчатки, средства личной гигиены, медикаменты, спецоборудование.