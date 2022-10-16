Бастрыкин заинтересовался пожаром в переулке Гривцова. Под прицел СК попала усадьба Демидовых

Председатель Следственного комитета России поручил изучить обстоятельства возникновения пожара в усадьбе Демидовых, расположенной в центре Петербурга. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.
Как сообщается в телеграм-канале ведомства 16 октября, накануне пожар произошёл в переулке Гривцова (без указания номера дома), площадь пожара составила 60 квадратных метров. Силами сотрудников МЧС пожар локализован.
«Как отмечается в СМИ, пожар стал следствием бездействия местных чиновников в сохранении объектов культурного наследия», — отмечается в сообщении СК.
О пожаре отчитывалось и МЧС, однако без указания, что горело историческое здание. Адрес в сообщении ведомства совпадает с адресом усадьбы Демидовых. Однако, например, рядом есть два сооружения под литерами Б и В, которые, судя по постановлению российского правительсва от 2001 года, под охраной не находятся.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как глава СК заинтересовался градозащитной тематикой Петербурга вплоть до личного приезда на один из объектов. Возбуждено несколько уголовных дел, одно — в отношении председателя КГИОП. Помимо этого, Бастрыкин регулярно требует доклада по другим петербургским вопросам — транспортному и жилищному, реагируя, как и в этот раз, на сообщения в СМИ.