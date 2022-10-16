Бастрыкин заинтересовался пожаром в переулке Гривцова. Под прицел СК попала усадьба Демидовых

О пожаре отчитывалось и МЧС, однако без указания, что горело историческое здание. Адрес в сообщении ведомства совпадает с адресом усадьбы Демидовых. Однако, например, рядом есть два сооружения под литерами Б и В, которые, судя по постановлению российского правительсва от 2001 года, под охраной не находятся.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как глава СК заинтересовался градозащитной тематикой Петербурга вплоть до личного приезда на один из объектов. Возбуждено несколько уголовных дел, одно — в отношении председателя КГИОП. Помимо этого, Бастрыкин регулярно требует доклада по другим петербургским вопросам — транспортному и жилищному, реагируя, как и в этот раз, на сообщения в СМИ.