«Не делай людям добра, не получишь зла». В Сертолово объяснили, почему к мобилизованным перестали пускать жен

Распорядок дня военнослужащего не предусматривает ежедневное посещение родственников. Так «Фонтанке» прокомментировали ситуацию в учебном центре в Сертолово, где семьям сначала разрешили, а затем запретили свидания.
Своим недовольством с редакцией поделилась жена одного из мобилизованных. С момента подготовки на сертоловской полевой базе Военной академии связи имени Будённого родственникам дозволялось посещать своих мужей и отцов. Однако 15 октября встречи были запрещены. Жены возмутились таким положением дел и обосновали необходимость свиданий плохой кормёжкой в части, якобы им приходилось приносить домашнюю еду, так как в военной столовой родных якобы не докармливали.
Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
Как объяснили «Фонтанке» в учебном центре, обвинения в некачественном питании необоснованны. Мобилизованные обеспечены пропитанием в соответствии с нормами. В меню есть и мясо и овощи. В связи с переходом на зимний рацион личному составу начали выдавать сало. А вот у запрета на свидания есть более прозаичная причина — пьянство.
По словам начальника 1-го факультета Академии связи, вместе с котлетами жены приносили алкоголь, чем выводили из строя боеспособные единицы, у которых сейчас всего одна конкретная задача — восстановить предусмотренные военно-учетной специальностью навыки. Разрешение на ежедневное посещение мобилизованных было доброй волей командования, но из-за массового злоупотребления вольницу пришлось прекратить.