«Не делай людям добра, не получишь зла». В Сертолово объяснили, почему к мобилизованным перестали пускать жен

Распорядок дня военнослужащего не предусматривает ежедневное посещение родственников. Так «Фонтанке» прокомментировали ситуацию в учебном центре в Сертолово, где семьям сначала разрешили, а затем запретили свидания.

Своим недовольством с редакцией поделилась жена одного из мобилизованных. С момента подготовки на сертоловской полевой базе Военной академии связи имени Будённого родственникам дозволялось посещать своих мужей и отцов. Однако 15 октября встречи были запрещены. Жены возмутились таким положением дел и обосновали необходимость свиданий плохой кормёжкой в части, якобы им приходилось приносить домашнюю еду, так как в военной столовой родных якобы не докармливали.