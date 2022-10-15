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    Мобилизация

    «Мы все время ездим и кормим своих мобилизованных». Под Петербургом жёны передают через забор термосы с котлетами

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    Родственники мобилизованных остались стоять под забором у учебной базы в Сертолово. Разрешенные на буднях свидания в субботу, 15 октября, отменили.

    Как сообщила «Фонтанке» петербурженка, у которой муж находится на сборах в полевой учебной базе Военной академии связи имени Будённого, сегодня родственников не пустили внутрь без объяснения причин.

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    По словам горожанки, десятки женщин ежедневно приезжают в учебную базу с провизией. С 6 до 8 вечера гражданским разрешали проходить внутрь.

    «Сегодня все как обычно к 6 приезжали, суббота. Еще в 5 было сказано, что не пустят. Мы стояли, — сказала петербурженка. — В этой части кормят холодным питанием без мяса, поэтому мы все время ездим и кормим своих мобилизованных».

    «Фонтанка.ру»

    Петербурженка передала через забор термос с горячим. Для мужа она готовит пюре с котлетами или мясом, в то время как на сборах, по её словам, иной раз дают пустой рис или перловку с жилками из тушенки.

    В пресс-службе Западного военного округа посчитали ситуацию с не допуском родственников штатной и не увидели в ней повода для комментария.

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