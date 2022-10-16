Ракета из HIMARS попала в здание администрации Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк, ракета из системы залпового огня HIMARS попала в здание администрации.

Несколько человек пострадали после попадания ракеты в здание администрации Донецка утром 16 октября. По словам мэра города Алексея Кулемзина, тяжелых ранений нет, только контузия. Сколько именно человек пострадали, пока точно неизвестно, но минимум двое.

Здание серьезно повреждено, выбиты стекла, обрушился потолок. Также искорёжены машины во дворе. Сообщается, что всего ВСУ выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS.