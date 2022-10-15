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    Мобилизация

    Правительство Ленобласти: Жене мобилизованного фермера и их 32 коровам помогут добровольцы

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    Правительство Ленинградской области организовало поддержку для главы крестьянско-фермерского хозяйства Екатерины Лариной, которая после мобилизации мужа осталась один на один со стадом из 32 голов крупнорогатого скота и девятимесячной дочкой на руках.

    В пресс-службе правительства Ленинградской области «Фонтанке» рассказали, что обратились в администрацию района и в ресурсный добровольческий центр.

    «Фермеры помогут содержать, кормить животных, а добровольцы ресурсного центра [будут] помогать по хозяйству», — сообщила Светлана Буренина.

    Александр Варенов, зампредседателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, отметил, что при правительстве создана комиссия, которая рассматривает вопросы от каждого предприятия отрасли, кто на фоне мобилизации оказался в затруднительном положении.

    «Понимая, что хозяйство [Лариной] имеет грант, оно должно выполнять свои обязательства, мы обратились в Министерство сельского хозяйства. Наверное, мы получим разрешение для отсрочки исполнения грантовых обязательств такими крестьянскими хозяйствами, которые в этом отношении так уязвимы», — сообщил Александр Варенов.

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