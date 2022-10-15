Правительство Ленобласти: Жене мобилизованного фермера и их 32 коровам помогут добровольцы

Правительство Ленинградской области организовало поддержку для главы крестьянско-фермерского хозяйства Екатерины Лариной, которая после мобилизации мужа осталась один на один со стадом из 32 голов крупнорогатого скота и девятимесячной дочкой на руках.

В пресс-службе правительства Ленинградской области «Фонтанке» рассказали, что обратились в администрацию района и в ресурсный добровольческий центр.

«Фермеры помогут содержать, кормить животных, а добровольцы ресурсного центра [будут] помогать по хозяйству», — сообщила Светлана Буренина.