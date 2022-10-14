Песков: Частичная мобилизация завершится до конца октября

Слова президента Владимира Путина означают, что частичная мобилизация завершится. Об этом 14 октября заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент сказал, что, получается, до конца месяца она завершится. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам визита в Казахстан сообщил о том, что мобилизационные мероприятия будут завершены в течение примерно двух недель. По его словам, на данный момент мобилизовали 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.