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    Песков: Частичная мобилизация завершится до конца октября

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    Слова президента Владимира Путина означают, что частичная мобилизация завершится. Об этом 14 октября заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Президент сказал, что, получается, до конца месяца она завершится. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — подчеркнул он.

    Ранее Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам визита в Казахстан сообщил о том, что мобилизационные мероприятия будут завершены в течение примерно двух недель. По его словам, на данный момент мобилизовали 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.

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