Карточный домик с ружьем в руках. В российском биатлоне кандидаты в президенты СБР устроили войну компроматов

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС/Коллаж «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Российские биатлонисты решили вспомнить времена, когда именно биатлон был самым скандальным видом спорта, а не фигурное катание. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как выборы президента СБР превратились в политический триллер.

Завтра, 14 сентября, в Москве пройдут выборы президента Союза биатлонистов России. Этому предшествовала жесткая борьба между двумя кандидатами на пост: действующим главой СБР Виктором Майгуровым и президентом федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым. Соперники в лучших традициях западных предвыборных гонок не стеснялись самых грязных приемов.



Первая попытка выбрать президента СБР состоялась еще 23 июня, однако Майгуров и Нуждов не смогли набрать необходимые по регламенту две трети голосов. Действующему главе федерации для победы не хватило всего одного голоса. Нуждов мог признать поражение или потребовать провести второй тур в тот же день, но он решил взять передышку для перегруппировки. Повторные выборы перенесли сначала на август, а потом на 14 октября. Оппоненты время зря не теряли.

Нуждов обвинил Майгурова в шантаже: якобы многие делегаты были за него, но их запугали, и из-за открытого формата голосования те не решились выступить против действующего главы.



«В телефоне у меня достаточно сообщений, где написано: «Викторыч, извини» — это когда было про формат голосования», — утверждал Нуждов.

Факт давления признал глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов. По его словам, перед выборами делегатам звонили из Министерства спорта с требованиями поддержать Майгурова. Также Нугманов заявил, что на действующего президента СБР подали две жалобы в прокуратуру с обвинениями в растрате.

Вскоре кандидаты договорились о режиме тишины. Майгуров и Нуждов даже стали появляться вместе на разных мероприятиях СБР, где они вполне миролюбиво общались друг с другом.



«Дальше идем без агитации, без лирики в СМИ своих позиций. Позиции и программы не поменяются, и нет смысла соревноваться, кто даст интервью позабористее», - говорил Нуждов, однако именно его сторонники в итоге и нарушили джентльменское соглашение.

За неделю до повторных выборов все тот же глава федерации Татарстана опубликовал видео с новой порцией компромата на Майгурова. В частности, Нугманов указал на пропажу финансовых средств, которые выделяли Союзу биатлонистов России Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) и Минспорта.



«Речь идет о сумме в 82 тысячи евро, которая была выделена министерством спорта на оплату этапа в Контиолахти. Эти средства были получены сотрудником ЦСП и СБР Дмитрием Рочевым и переданы Майгурову, который аналогичную сумму перечислил из валютного счета СБР контрагентам из Европы. А Рочеву он приказал подготовить отчет по фиктивным документам и закрыть эту сумму в ЦСП», - заявил Нугманов.

Он также добавил, что благодаря действиям Нуждова эти деньги все-таки удалось вернуть. Сам Нуждов признал, что такая история была и рассказал еще о нескольких подобных эпизодах.



Журналисты призвали Майгурова к ответу, но тот лишь намекнул, что это очередная попытка оклеветать его со стороны соперника по предвыборной гонке.

«Похоже, перед каждой выборной конференцией СБР в Нугманове просыпается желание почувствовать на себе внимание СМИ. Он и перед конференцией в июне публично выступал с голословными «разоблачениями». Эти «разоблачения» ничем не подтверждаются, и за три с лишним месяца после конференции Нугманов почему-то о них больше ни разу не вспомнил», - сказал Майгуров.



Обвинения спровоцировали новые признания. Буквально за два дня до повторных выборов Федерацию биатлона Забайкальского края лишили госфинансирования, а действие её госаккредитации приостановили. Официальная причина — непредставление в установленном порядке в краевое Министерство спорта ежегодного отчёта о деятельности. Однако глава региональной федерации Геннадий Ковалёв уверен — это месть за отказ выполнить требование министра спорта края Андрея Серёдкина голосовать за Майгурова.



«Все якобы несданные отчёты, ставшие поводом для приостановки деятельности, мы вовремя сдавали в краевой ЦСП. У меня есть подтверждение, что они получены и находятся на месте», — подчёркивает Ковалев.

В ответ на это команда Майгурова, видимо, решила, что пора предъявить Нуждову что-то посерьезнее жалоб на нарушение режима тишины. Сторонник Майгурова, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил, что Нуждов пытался подкупить экс-главу совета СБР Александра Еслева.

«Если такие люди работают в команде кандидата в президенты СБР и пытаются по телефону предлагать деньги сторонникам другого кандидата, это неправильно. Но мы видим, что при поддержке Майгурова регионами и спортивным руководством его оппоненты действуют таким образом и выливают на него очередные витки грязи. Это всё звенья одной цепи. Они что, думают, я просто так изменю свою позицию? Подобные методы в избирательной кампании считаю недопустимыми», — заявил Ростовцев.



Дополнительных красок борьбе за власть в российском биатлоне добавляли новости, которые, казалось, шли фоном, но в то же время подчеркивали всеобщее безумие: в Ижевске провели соревнования по биатлону без стрельбы, так как организаторы не успели купить патроны, а в Татарстане возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве биатлонного комплекса в Мирном. Так что не факт, что и история с выборами президента СБР закончится 14 октября. Тем более, что оба оппонента успели наговорить таких вещей, после которых отступать уже некуда даже в случае поражения.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

