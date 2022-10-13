Главного врача военного комиссариата Петербурга обыскали в рамках дела о взятках во Фрунзенском военкомате

В деле о ложных категориях годности в военных билетах призывников Фрунзенского района появилась крупная фигура.

С вопросами и обыском сотрудники полиции Петербурга накануне заехали в садоводство «Гранит» во Всеволожском районе, где в частном доме живет 56-летний уроженец Украины, главврач военного комиссариата Петербурга Владимир Килимчук.



По предварительной информации, у мужчины искали документы, а нашли крупные суммы денег: в доме более 700 тысяч рублей и при себе — 300 тысяч рублей.

