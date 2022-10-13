Главного врача военного комиссариата Петербурга обыскали в рамках дела о взятках во Фрунзенском военкомате

В деле о ложных категориях годности в военных билетах призывников Фрунзенского района появилась крупная фигура.
С вопросами и обыском сотрудники полиции Петербурга накануне заехали в садоводство «Гранит» во Всеволожском районе, где в частном доме живет 56-летний уроженец Украины, главврач военного комиссариата Петербурга Владимир Килимчук.
По предварительной информации, у мужчины искали документы, а нашли крупные суммы денег: в доме более 700 тысяч рублей и при себе — 300 тысяч рублей.
После этого мужчину увезли на допрос. На его рабочем месте обыски только начинаются.
«Фонтанка» писала о возбуждении уголовных дел о даче взятки и получении взятки после того, как вскрылась афера с военными билетами во Фрунзенском военкомате. Якобы при содействии начальника отделения подготовки и призыва граждан в сентябре 2020 года призывники получали в документах категорию годности В.
Вскрылось это, когда в 2022-м году начали проверять данные и у многих военнообязанных нашли одинаковые болезни.