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    Главного врача военного комиссариата Петербурга обыскали в рамках дела о взятках во Фрунзенском военкомате

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    В деле о ложных категориях годности в военных билетах призывников Фрунзенского района появилась крупная фигура.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    С вопросами и обыском сотрудники полиции Петербурга накануне заехали в садоводство «Гранит» во Всеволожском районе, где в частном доме живет 56-летний уроженец Украины, главврач военного комиссариата Петербурга Владимир Килимчук.

    По предварительной информации, у мужчины искали документы, а нашли крупные суммы денег: в доме более 700 тысяч рублей и при себе — 300 тысяч рублей.

    После этого мужчину увезли на допрос. На его рабочем месте обыски только начинаются.

    «Фонтанка» писала о возбуждении уголовных дел о даче взятки и получении взятки после того, как вскрылась афера с военными билетами во Фрунзенском военкомате. Якобы при содействии начальника отделения подготовки и призыва граждан в сентябре 2020 года призывники получали в документах категорию годности В.

    Вскрылось это, когда в 2022-м году начали проверять данные и у многих военнообязанных нашли одинаковые болезни.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    В УЭБиПК уже поступают сигналы от граждан, которые в свое время стали владельцами платных военных билетов. Для этого экономическая полиция открыла горячую линию: 573-72-75.

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