Помогает даже погода. Смотрите, как восстанавливают Крымский мост

На работах по восстановлению Крымского моста задействованы 250 человек и 30 единиц техники. Об этом 12 октября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин и опубликовал в своем телеграм-канале фотографии ремонта.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня», — пишет он.

На одном из снимков можно заметить поврежденный автомобильный пролет. По соседнему тем временем едут автомобили. Продолжается починка отбойников.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что работы по восстановлению Крымского моста могут быть завершены, по предварительным оценкам, через месяц-полтора.



Тем временем ФСБ заявила о том, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его глава Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Ведомство также рассказало, как перемещался тот самый грузовик, который предположительно и был взорван на переправе. Подробнее читайте здесь.

