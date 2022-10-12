Глава комитета Госдумы заявила о расширении условий отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Условия отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов расширены, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Судя по опубликованному в ее телеграм-канале документу, теперь отсрочку можно получить при наличии не только четырех, но и троих детей до 16 лет.
В комментарии Нина Останина отметила, что в прежнем тексте указаний Генштаба был ошибочный пункт предоставить документы о смерти жены или расторжении брака, которые требовали от отцов трех детей. Теперь им потребуется предоставить паспорт, документ воинского учета и свидетельства о рождении детей. Документы о смерти жены или расторжении брака необходимы для получения отсрочки отцам, имеющим на иждивении и воспитывающие без матери не менее одного ребенка в возрасте до 16 лет. В случае разногласий можно ссылаться на обновленную версию документа, говорит парламентарий.
По словам Останиной, исправленный список отсрочек 9 октября «был разослан из генштаба во все военные округа», откуда его должны передать в военкоматы. Официальных комментариев от Минобороны по этому поводу не пока было.
28 сентября в Госдуму был направлен законопроект с предложением освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения — до 23 лет. Сейчас он находится в комитете Государственной Думы по обороне, следует из данных на сайте нижней палаты парламента.