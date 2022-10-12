Глава комитета Госдумы заявила о расширении условий отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Условия отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов расширены, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Судя по опубликованному в ее телеграм-канале документу, теперь отсрочку можно получить при наличии не только четырех, но и троих детей до 16 лет.

В комментарии Нина Останина отметила, что в прежнем тексте указаний Генштаба был ошибочный пункт предоставить документы о смерти жены или расторжении брака, которые требовали от отцов трех детей. Теперь им потребуется предоставить паспорт, документ воинского учета и свидетельства о рождении детей. Документы о смерти жены или расторжении брака необходимы для получения отсрочки отцам, имеющим на иждивении и воспитывающие без матери не менее одного ребенка в возрасте до 16 лет. В случае разногласий можно ссылаться на обновленную версию документа, говорит парламентарий.