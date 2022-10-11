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    Путин встретился с главой МАГАТЭ

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    3 комментария

    Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает 11 октября пресс-служба Кремля.

    «Мы с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может быть, вызывают даже у кого-то обеспокоенность, да и у нас тоже. Например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае, мы открыты для этого диалога и рады вас видеть», — сказал Путин.

    Он также заявил, что Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий и выступает за равный доступ стран к мирному атому, передает ТАСС.

    Ранее в Международном агентстве по атомной энергии предложили России и Украине заключить соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

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