Путин встретился с главой МАГАТЭ

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает 11 октября пресс-служба Кремля.
«Мы с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может быть, вызывают даже у кого-то обеспокоенность, да и у нас тоже. Например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае, мы открыты для этого диалога и рады вас видеть», — сказал Путин.
Он также заявил, что Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий и выступает за равный доступ стран к мирному атому, передает ТАСС.
Ранее в Международном агентстве по атомной энергии предложили России и Украине заключить соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.