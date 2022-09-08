МАГАТЭ предложило Москве и Киеву заключить соглашение для урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предложило России и Украине заключить соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси в интервью газете La Repubblica.
«Предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам руководителя МАГАТЭ, стороны должны встретиться в течение 10–14 дней, чтобы проработать план.
Полную демилитаризацию всей окружающей зоны ЗАЭС Гросси назвал задачей более сложной и амбициозной, потому сейчас идет речь исключительно о защите Запорожской АЭС по периметру ее территории.
Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждет деталей по предложению о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.