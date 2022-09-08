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    МАГАТЭ предложило Москве и Киеву заключить соглашение для урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС

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    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предложило России и Украине заключить соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси в интервью газете La Repubblica.

    «Предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон», — сказал он (цитата по ТАСС).

    По словам руководителя МАГАТЭ, стороны должны встретиться в течение 10–14 дней, чтобы проработать план.

    Полную демилитаризацию всей окружающей зоны ЗАЭС Гросси назвал задачей более сложной и амбициозной, потому сейчас идет речь исключительно о защите Запорожской АЭС по периметру ее территории.

    Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждет деталей по предложению о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

    В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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