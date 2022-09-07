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    Постпред РФ при ООН: Россия ждет деталей по предложению о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

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    Россия не использует Запорожскую АЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре, в качестве военной базы и ждет конкретики по предложению создать вокруг нее демилитаризованную зону. Об этом 7 сентября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сегодня российские военные защищают станцию, а военное оборудование <...> исчисляется парой размещенных на станции грузовых автомобилей, на которых были доставлены российские военные, защищающие станцию со стрелковым оружием. Что касается демилитаризованной зоны, то генеральный секретарь [ООН] еще пару месяцев назад говорил об этом. Тогда я его первым делом спросил о деталях. То же самое и сейчас. Я не знаю, что именно необходимо гендиректору [МАГАТЭ], насколько это улучшит безопасность», — цитирует его ТАСС.

    Небензя отметил, что Россия не считает необходимым консультироваться с Украиной по поводу АЭС, а военные всего лишь обеспечивают безопасность станции. Ранее Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявило, что вокруг АЭС нужно создать защитную «зону безопасности», а также прекратить ее обстрелы.

    В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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