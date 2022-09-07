Постпред РФ при ООН: Россия ждет деталей по предложению о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Россия не использует Запорожскую АЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре, в качестве военной базы и ждет конкретики по предложению создать вокруг нее демилитаризованную зону. Об этом 7 сентября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



«Сегодня российские военные защищают станцию, а военное оборудование <...> исчисляется парой размещенных на станции грузовых автомобилей, на которых были доставлены российские военные, защищающие станцию со стрелковым оружием. Что касается демилитаризованной зоны, то генеральный секретарь [ООН] еще пару месяцев назад говорил об этом. Тогда я его первым делом спросил о деталях. То же самое и сейчас. Я не знаю, что именно необходимо гендиректору [МАГАТЭ], насколько это улучшит безопасность», — цитирует его ТАСС.