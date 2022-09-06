МАГАТЭ призывает установить вокруг ЗАЭС зону безопасности и немедленно прекратить её обстрелы

В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.



Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.



Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.