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    МАГАТЭ призывает установить вокруг ЗАЭС зону безопасности и немедленно прекратить её обстрелы

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    Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчёт по ситуации с Запорожской атомной электростанцией по итогам миссии на ЗАЭС. В опубликованном 6 сентября документе, в частности, говорится о необходимости создания вокруг ЗАЭС защитной «зоны безопасности». Также МАГАТЭ призывает незамедлительно прекратить обстрелы станции для поддержания её физической целостности, чтобы не допустить выбросов радиоактивных материалов в атмосферу.

    «Существует необходимость срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий. Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности», — пояснили авторы доклада.

    «Фонтанка» писала, что делегация МАГАТЭ во главе с её генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Некоторые специалисты международной организации пробыли на станции до 6 сентября.

    В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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