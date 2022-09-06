МАГАТЭ призывает установить вокруг ЗАЭС зону безопасности и немедленно прекратить её обстрелы

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчёт по ситуации с Запорожской атомной электростанцией по итогам миссии на ЗАЭС. В опубликованном 6 сентября документе, в частности, говорится о необходимости создания вокруг ЗАЭС защитной «зоны безопасности». Также МАГАТЭ призывает незамедлительно прекратить обстрелы станции для поддержания её физической целостности, чтобы не допустить выбросов радиоактивных материалов в атмосферу.
«Существует необходимость срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий. Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности», — пояснили авторы доклада.
«Фонтанка» писала, что делегация МАГАТЭ во главе с её генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Некоторые специалисты международной организации пробыли на станции до 6 сентября.