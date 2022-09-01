    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 6

    3 м/с, сев

    759мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.24eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Номера уже прячут

    Температура ниже нормыПодарок учителю 1-го сентябряПетербург прошел пик COVID-19Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

    1668
    9 комментариев

    Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом днём 1 сентября сообщает РИА Новости.

    Как передаёт с места событий корреспондент государственного информагентства, всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная, звуков обстрелов нет.

    Напомним, ранее глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что представители организации планируют постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

    До прибытия на ЗАЭС делегация МАГАТЭ посетила Киев, где состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close