Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом днём 1 сентября сообщает РИА Новости.



Как передаёт с места событий корреспондент государственного информагентства, всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная, звуков обстрелов нет.

Напомним, ранее глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что представители организации планируют постоянное присутствие на Запорожской АЭС.