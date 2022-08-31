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    Боевые действия на Украине

    Делегация МАГАТЭ покинула Киев и направилась в сторону Запорожской АЭС

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    Колонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Киев и направилась в сторону Запорожской АЭС. Об этом 31 августа сообщает агентство Reuters.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В делегацию входят 15 работников агентства, их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающаяся безопасностью и логистикой.

    В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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