Делегация МАГАТЭ покинула Киев и направилась в сторону Запорожской АЭС

Колонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Киев и направилась в сторону Запорожской АЭС. Об этом 31 августа сообщает агентство Reuters.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В делегацию входят 15 работников агентства, их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающаяся безопасностью и логистикой.
В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.